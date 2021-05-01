Невролог рассказал, какую головную боль нельзя терпеть

Новости

Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы 06:44
В России заработала новая формула расчета цены бензина 06:27
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе 05:40
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом 05:05
Пожар в индийской больнице унес жизни 12 пациентов 04:56
Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ 04:34
Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson 04:11
Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз 02:25
Пожар вспыхнул на НПЗ в израильском городе Хайфа 01:58
НАСА продлило миссию вертолета Mars Ingenuity 01:21
От взрыва заминированного автомобиля в Афганистане погибли 30 человек 01:15
Пара из Голландии первой в Европе переехала в сделанный на 3D-принтере дом 00:53
ВОЗ рекомендовала вакцину от Moderna для экстренного использования 00:47
Победитель проекта "Голос. Дети" получит миллион и право записать сингл 00:11
С 1 мая в России снижаются экспортные пошлины на нефть и бензин 00:01
Минэкономразвития предложило предоставить доступ к госданным 30.04.2021
Президент подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники 30.04.2021
Путин подписал закон о едином реестре социально ориентированных НКО 30.04.2021
Толчинский извинился за нецензурные слова в адрес ЦСКА 30.04.2021
Автобус опрокинулся в Хабаровском крае: двое погибших, 32 постравших 30.04.2021
Сборная России по хоккею проиграла Швейцарии в Еврочеллендже 30.04.2021
Анна Попова: Срок иммунитета к коронавирусу – 10-12 месяцев 30.04.2021
Автомобильное движение на части Садовнической набережной закроют на месяц 30.04.2021
В МИД РФ призвали завершить расследование одесской трагедии 2014 года 30.04.2021
За сутки в Вооруженных силах выздоровел от коронавируса 31 военнослужащий 30.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
01.05.2021 06:40
Рубрика: Общество

Невролог рассказал, какую головную боль нельзя терпеть

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты выделяют ситуации, когда при головной боли можно обойтись без обезболивающего, когда лучше принять анальгетик и когда необходимо обратиться к врачу.

Фото: iStock
Онколог прокомментировал возможность наследственной передачи рака

Врач-невролог Александр Будик в интервью радио Sputnik посоветовал использовать метод "визуализации" боли по шкале от 0 до 10 баллов, где ноль баллов означает отсутствие боли, а десять - самую сильную боль, которую приходилось испытывать пациенту.

"Если человек оценивает интенсивность боли 4-5 баллов, то человек может обойтись без обезболивающего, если больше, то мы советует принять анальгетик", ‒ говорит эксперт.

Но при этом он отмечает наличие так называемых "красных флагов" - симптомов, которые могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. В частности, Александр Будик рекомендует обратиться к врачу в случае возникновения головной боли впервые у человека старше 50 лет. Также "красным флагом" может стать более частое и интенсивное проявление головной боли. Тревожным фактором является и возникновение головной боли при хронических заболеваниях или на фоне высокой температуры.

Визит к врачу понадобится и в случае лекарственно-индуцированнаой головной боли в результате ежедневного приема анальгетиков для подавления имеющихся болезненных ощущений.

"В таком случае каждый прием обезболивающего вызывает новый приступ головной боли. Если человек в месяц принимает больше 15 таблеток анальгетиков, то это симптом, что таблетки сами по себе вызывают головную боль. В таком случае надо обязательно идти к неврологу, он назначит другие лекарства", - говорит невролог. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

У двух категорий россиян повысились пенсии
Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
Президент утвердил запрет изымать питомцев за долги
Путин подписал закон о едином реестре социально ориентированных НКО
МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации