Обанкротившимся застройщикам дадут участки без торгов

Поправки в Земельный кодекс, которые должны ускорить решение проблем обманутых дольщиков, вступают в силу с 1 мая.

Законом расширяется перечень случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Этот порядок будет действовать в двух случаях при предоставлении участка застройщику-банкроту.

Во-первых, если передача участка необходима для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, в случае принятия арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника. Во-вторых, для передачи участка Фонду защиты дольщиков. Участок необходим фонду, поскольку он принимает на себя обязательства застройщика перед гражданами по завершению строительства домов или по выплате возмещения, пояснили в фонде. Эти изменения будут распространяться и на случаи, когда права застройщика на земельный участок были прекращены до вступления закона в силу.

Закон позволит существенно ускорить оформление прав фонда на землю и принятие решений по проблемным домам Наблюдательным советом Фонда. В итоге сократятся сроки восстановления прав граждан, добавили в фонде.

По существовавшему ранее порядку Фонд не мог получить земельный участок под проблемным объектом, если у застройщика-банкрота истек договор аренды. Из-за этого объект не мог быть рассмотрен на Наблюдательном совете и решение проблем затягивалось.