Онколог прокомментировал возможность наследственной передачи рака

Специалисты не считают онкологические заболевания наследственными, однако, по их словам, можно унаследовать мутации, способные стать фактором риска.

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев рассказал "Пятому каналу" о том, что следует учитывать людям, родственники которых болели раком.

В частности, он рекомендует выяснить развивалось ли у их родных онкозаболевание в возрасте до 50 лет. Также нужно обратить внимание на одинаковые виды рака у двух-трех родственников. Кроме того надо учесть случаи развития онкологии, которая нехарактерна для образа жизни больного. В качестве примера приводится рак легкого у некурящего человека.

Однако даже при наличие этих факторов не нужно сильно переживать. Следует проконсультироваться у онколога или генетика и сдать определенные анализы, которые позволят выявить наличие или отсутствие мутаций, способных стать факторами риска. После этого можно будет понимать дальнейшие действия. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.