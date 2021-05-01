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01.05.2021 01:15
Рубрика: В мире

От взрыва заминированного автомобиля в Афганистане погибли 30 человек

Текст: Максим Макарычев

В результате взрыва заминированного автомобиля на востоке Афганистана погибли 30 человек, включая школьников. Это случилось недалеко от пансиона, где, как сообщается, остановились подростки, в Пули-Аламе, столице провинции Логар. Свидетели рассказали, как обрушились крыши и жертвы оказались в ловушке под завалами. Автомобиль взорвался возле дома бывшего главы провинциального совета и недалеко от городской больницы, сообщил агентству Reuters пресс-секретарь губернатора Логара Дидар Лаванг.

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Согласно сообщениям с места происшествия, бомба взорвалась около 19 часов по местному времени, в результате чего были повреждены здания, в том числе местный гражданский гостевой дом. Некоторые из убитых оставались в пансионе, в том числе учащиеся средней школы, приехавшие сдавать вступительные экзамены в университет, сказал Хасибулла Станекзай, глава провинциального совета Логара, сообщает ВВС. По словам представителя министерства внутренних дел Тарика Ариана, в результате взрыва пострадали 90 человек. По его словам, в этом районе был нанесен значительный ущерб, в том числе больнице и жилым домам. "Крыши домов обрушились, и люди оказались в ловушке под завалами", - сказал Ариан.

В Афганистане наблюдается всплеск насилия с тех пор, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск к 11 сентября. Взрыв произошел за день до того, как американские военные официально начали вывод своих оставшихся войск из Афганистана. Все американские войска покинут Афганистан к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Это решение разозлило представителей движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ - прим.ред.), подписавших соглашение с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, согласно которому все американские военные должны были покинуть страну к 1 мая.

В мире Ближний Восток Афганистан

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