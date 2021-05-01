Пасха 2021: как правильно ее встретить, что можно делать и что нельзя

У православных начинается Светлое Христово Воскресенье, Пасха - главный праздник христиан. В 2021 году празднование Пасхи имеет свои особенности, и "РГ" выяснила, как правильно провести Пасху в 2021 году, что можно делать, а что категорически нельзя.

1. Сколько дней празднуем Пасху? Как?

Длится Пасха не один день, а сорок: настолько значительное это событие - Воскресение Христа, Его победа над смертью. Отдание Пасхи, то есть окончание ее празднования, в 2021 году приходится на 9 июня. То есть до 9 июня верующие будут здороваться друг с другом словами пасхального приветствия: "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе!".

"Воскресший Христос со святыми". Фра Бартоломео, 1516 г.

Больше того, сам праздник Воскресения Христова, начинаясь торжественной пасхальной службой в ночь с субботы на воскресенье (обычно в 23-30), плавно перетекает в Светлую седмицу - первую неделю после Пасхи (3 - 8 мая). Вся Светлая неделя - как один день Светлой Пасхи, богослужения Светлой недели похожи на богослужения самой Пасхи. И это значит, что если вы не сумели выбраться в храм в сам день Воскресения Христова, приходите туда в Светлую неделю, когда народу в храмах значительно меньше. Если же вы не смогли причаститься в Пасхальную ночь, это можно будет сделать на Светлую седмицу (так на церковнославянском называют неделю).

Праздничное Пасхальное богослужение начинается ночью в Великую субботу. Плащаницу - полотно с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа), которое три дня находилось в центре храма, символизируя трехдневное пребывание Христа во гробе, уносят в алтарь, в храме гасят свет, только в руках верующих горят свечки - мы почти физически ощущаем мрак и ужас палестинской ночи, когда Иисус лежал во гробе, и еще никто не знал, чем это кончится. Постепенно загорается свет, звучит песнопение: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех…" Царские врата открываются и из алтаря выходит процессия, впереди крестного хода несут фонарь, следом икону Божией Матери, церковные знамена, Евангелие, икону "Воскресения Христова". Обойдя храм и подойдя к главному ходу, процессия останавливается, и настоятель (главный священник этой церкви) провозглашает: "Слава Святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице!" "Христос воскресе из мертвых!.." - запевают священнослужители и все молящиеся. Врата храма отверзаются, и мы входим в храм - как во Гроб Господень. Потрясающий момент для всех участников крестного хода: храм залит светом и хор поет, напоминая нам о том, что "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех". Начинается пасхальная утреня, которая переходит в Литургию.

"Ангел отваливает камень от гроба". А. А. Иванов. 1850-е гг.

Понятно, что после карантина 2020 года, когда многие вынуждены были молиться во время трансляции Пасхального богослужения, в 2021 году всем хочется прийти в храм. Надо только помнить, что пандемия еще не закончилась, и, исполняя заповедь Христа "возлюби ближнего как самого себя", во время богослужения необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Обычно после ночной Пасхальной службы начинается разговение - когда после 49-дневного поста верующие приступают к праздничному пасхальному обеду. На столе уже будут и куличи, и крашеные яйца, и творожная пасха, и ветчина… На такой праздничный обед, обычно, созываются гости. Но 2021 год и здесь внес свои поправки. Как и в традицию троекратно целоваться после приветствия: "Христос Воскресе"!

2. Можно ли отмечать Пасху, если не постился?

Распространенный вопрос: можно ли идти в Церковь, если не постился или пропустил богослужения Страстной недели? И даже забыл, когда в последний раз исповедовался и причащался. Понятно, что у нас всегда найдутся веские причины, почему абонент занят или недоступен, когда Господь зовет в храм. И что, Бог ответит нам тем же? Отлучая от радости Воскресения Христова? Как ни странно, нет. Да, когда мы отсутствуем на важнейших богослужениях, не приходим на Божественную литургию, не причащаемся, то есть не принимаем Тела и Крови Господних, мы сами себя отлучаем от Христа. Но, как ни удивительно, каким бы несправедливым это ни казалось некоторым истовым верующим, Господь не отвергает и таких неприлежных, называя их детьми "одиннадцатого часа". То есть пришедших к Господу не рано утром, а за час до полуночи, едва ли не в последний миг. Во время ночной пасхальной службы в церквях торжественно читается знаменитое "Слово на Пасху святого Иоанна Златоуста" и звучит такая утешительная для всех нас весть: "Любочестив сущий Владыка: приемлет последнего, как и первого... Потому-то все войдите в радость Господа своего... Богатые и убогие, друг с другом ликуйте. Прилежные и ленивые, день почтите. Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь... Никто да не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Никто да не плачет о своих прегрешениях, ибо прощение от гроба воссияло. Никто да не убоится смерти: освободила нас Спасова смерть..". То есть Христова Любовь - жертвенная, действенная - уравнивает нас всех! Она выше земных представлений о справедливости. И это крайне важно.

3. Что нельзя делать на Пасху?

Чаще всего отвечают: "Нельзя работать, грех". Да, Пасха - праздник праздников и посвящают ее Воскресшему Христу и Его победе над смертью, отложив ради радостной вести "Христос Воскресе" все заботы. Но ведь есть врачи, военные, люди, снабжающие нас электричеством, водой, едой... Они не только могут, должны нести трудовую вахту, это их долг перед ближними, долг любви, если хотите.

"Воскресение Господне", эскиз. М. В. Нестеров. Нач. 1890-х.

Ошибка приходить на Пасху на кладбище, это противоречит самой сути праздника. О смерти и о мертвых в Светлое Христово Воскресение вспоминается чаще, чем в другие праздники. Но на Пасху - это победное воспоминание о том, что Своею смертью Богочеловек Христос победил смерть как таковую, потому что Воскрес! И теперь это путь для всех нас, верующих во Христа. Праздник Пасхи, как учат святые, - это "утешительнейшее исповедание того, что дарована жизнь и "сущим во гробах"". Потому на Пасху не бывает поминальных молений, не отпевают умерших. И это мудро. Хотим мы того или нет, но даже самые воцерковленные из нас, знающие назубок слова Символа веры "ожидаю воскресения мертвых", приходя на могилы близких, скорбят. Горечь потери оживает в нашем сердце, что естественно. Поэтому, чтобы мы не испытывали противоречия в своих чувствах: то ли скорбь, то ли радость о Воскресении Христа, чтобы не ввергать нас в фальшь в каком-либо из этих, одинаково дорогих для Церкви переживаний, Церковь и не поощряет походы на кладбище на Пасху и во время всей последующей Светлой недели. Для поминовения усопших дан особый день - Радоница (11 мая).

Есть еще один запрет на Пасху и всю Светлую неделю. В честь Пасхи на Светлую неделю отменяется пост, но это касается только пищи. На Светлой седмице еще не венчают и плотские утехи не поощряются - радость-то у нас духовная, поэтому не будем смешивать. С праздником!