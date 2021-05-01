Патриарх Кирилл освятил куличи перед Пасхой

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил сегодня куличи рядом со столичным храмом Христа Спасителя.

Это произошло после того, как он в Великую субботу - последний день перед Пасхой - совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. После богослужения патриарх освятил куличи и яйца.

В Великую субботу вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад. Посреди храма лежит Плащаница, вынос и погребение которой осуществлялись накануне в Великую пятницу. Плащаница символизирует тело Спасителя. К ней можно было приложиться в пятницу и весь день в субботу, перед самым началом пасхальной службы ее заносят в алтарь.

Поздним вечером, накануне полуночи верующие соберутся в храме и начнется пасхальная служба - праздник Воскресения Христова.