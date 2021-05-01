Патриарх: Суета перед Пасхой не должна заслонять сути Святой субботы

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих, особенно женщин, не увлекаться домашними обязанностями в последний перед Пасхой день. Важно, чтобы "суета не заслонила для нас самой сути того, что в Святую субботу произошло: Господь, бывший во гробе, снизошел в ад".

Отслужив Божественную литургию в храме Христа Спасителя, он поздравил верующих с Великой субботой.

"Этот день требует особой от нас дисциплины ума и слова, чтобы, увлекаясь естественными обязанностями - особенно это касается женщин, которые стремиться убрать помещение и приготовить что-то для разговения, но и все остальных - чтобы суета этого дня не заслонила для нас самой сути того, что в Святую субботу произошло: Господь, бывший во гробе, снизошел в ад для того, чтобы там провозгласить освобождение", - цитирует РИА Новости слова патриарха Кирилла после богослужения.

Если вспоминать Евангельскую историю, то в субботу "внешне ничего не происходит", объясняет клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Христа похоронили, он лежит в пещере- гробе. "Апостолы непонятно где, а Иисус спустился в ад".

"До воскресения Христова души всех умерших сходили в ад - это место, где не было Бога, и именно туда спускается сам Бог. И тогда ад перестает быть адом и тем самым разрушается", - говорит священник.

Икона этого дня - "Сошествие Христа во ад" - изображает Иисуса Христа, стоящего в дверях ада и протягивающего руки людям - Адаму, Еве и всем, кто умер до его пришествия на землю. "То есть Христос спускается в ад и выводит оттуда людей - в этом главная мысль Великой субботы", - подчеркивает протоиерей Максим.

"В субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе, который здесь лежит посреди храма. Прежде, чем идти освящать куличи, лучше подойти к плащанице и приклониться", - советует протоиерей.