Перевозчиков начнут штрафовать за высадку безбилетных детей

Штрафы будут применяться в том случае, если ребенок в возрасте до 16 лет едет один без сопровождения взрослых. Иначе безбилетные пассажиры должны оплатить проезд, либо выйти из общественного транспорта на ближайшей остановке.
Такие изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее 7 марта вступили в силу изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, по которым перевозчикам запрещается высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 16 лет из общественного транспорта, если они едут без сопровождения взрослых.
При этом несовершеннолетнего пассажира без билета могут не пустить в автобус. Правила действуют для городского транспорта и междугороднего пассажирского транспорта. Как пояснили "РГ" в Минтрансе, до принятия новых норм наблюдались пробелы в правовом регулировании отношений в области ответственности за безбилетный проезд, перевоз багажа и провоз ручной клади.