Перевозчиков начнут штрафовать за высадку безбилетных детей

Кондукторов или контролеров оштрафуют от 20 до 30 тысяч рублей и водителя автобуса - на пять тысяч рублей за высадку безбилетного ребенка. Новые правила начали действовать 1 мая.

Штрафы будут применяться в том случае, если ребенок в возрасте до 16 лет едет один без сопровождения взрослых. Иначе безбилетные пассажиры должны оплатить проезд, либо выйти из общественного транспорта на ближайшей остановке.

Такие изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее 7 марта вступили в силу изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, по которым перевозчикам запрещается высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 16 лет из общественного транспорта, если они едут без сопровождения взрослых.

При этом несовершеннолетнего пассажира без билета могут не пустить в автобус. Правила действуют для городского транспорта и междугороднего пассажирского транспорта. Как пояснили "РГ" в Минтрансе, до принятия новых норм наблюдались пробелы в правовом регулировании отношений в области ответственности за безбилетный проезд, перевоз багажа и провоз ручной клади.