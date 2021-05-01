Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Монголию

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Монголию доставлена первая партия вакционы от коронавируса "Спутник V", сообщают разработчики.
"Спутник V" прибыл сегодня в Монголию!" - говорится в сообщении в официальном Twitter вакцины.
Минздрав Монголии зарегистрировал "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в начале февраля текущего года.
Напомним, что Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.
Sputnik V arrives in Mongolia today!✌️— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 1, 2021
Sputnik V өнөөдөр Монголд ирлээ!✌️ pic.twitter.com/bVPv4YgGgn