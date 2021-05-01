Полиция провела жесткие задержания на демонстрации в Берлине

Полиция остановила колонну на Sonnenalee из-за несоблюдения правил карантина. Люди скопились, настроение стало заметно более напряженным, и в конце концов, произошел эмоциональный взрыв. Около 20:30 по местному времени в полицейских были брошены первые петарды и бутылки, по-видимому, также камни. На ближайших улицах подожгли деревянные поддоны и мусорные баки.

К акции протеста призывали радикально левые группы. Представитель полиции Тило Каблиц подчеркнул, что ситуация в этом году была явно более сложной, чем в прошлом. Решение Федерального конституционного суда против ограничения арендной платы, выселение радикалов из занятых ими помещений, а также пандемия коронавируса привели к более эмоциональной ситуации. В общей сложности по всему Берлину на 1 мая была зарегистрирована 41 демонстрация, сообщил сенатор внутренних дел Андреас Гайзель в вечернем шоу rbb.