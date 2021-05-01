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01.05.2021 19:00
Рубрика: В мире

Прокуратура требует ужесточить приговор Дереку Шовину

Текст: Максим Макарычев
Прокуроры просят судью Питера Кехилла вынести бывшему офицеру полиции Миннеаполиса Дереку Шовину более суровое наказание, чем предусмотрено уголовным кодексом, когда он будет приговорен в июне по делу о смерти чернокожего Джорджа Флойда. Сторона обвинения утверждает в судебных документах, поданных в пятницу, что Флойд был особенно уязвим, а Шовин злоупотреблял своим авторитетом как офицер полиции. Представители прокуратуры не уточнили, на каком тюремном сроке для Шовена они настаивают.
Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages
Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages

Адвокат защиты Эрик Нельсон выступает против ужесточения приговора, заявляя, что суду не удалось доказать, что существовали отягчающие обстоятельства, когда Шовин арестовал Флойда 25 мая прошлого года за поддельную 20-долларовую купюру и запрещенные вещества, найденные в его машине.

Фото: Крис Джун/РИА Новости
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Шовин, который является белым, был осужден жюри присяжных на прошлой неделе за непреднамеренное убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени за то, что прижал колено к шее Флойда и удерживал его в течение 9 с половиной минут. Несмотря на то, что он был признан виновным по трем пунктам обвинения, по законам Миннесоты он будет приговорен только по самому серьезному обвинению - убийству второй степени. Максимальный срок тюремного заключения по этому обвинению составляет 40 лет, но эксперты говорят, что бывший офицер получит не так много, сообщает Associated Press.

Согласно законодательству штата Миннесота, предполагаемый приговор за непреднамеренное убийство второй степени для человека без судимости, такого как Шовин, составляет 12 с половиной лет. Судьи могут приговорить кого-либо к сроку от 10 лет и восьми месяцев до 15 лет и при этом оставаться в пределах рекомендуемых норм. Чтобы пойти дальше, судье Питеру Кэхиллу пришлось бы обнаружить наличие "отягчающих обстоятельств", и даже если они будут установлены, эксперты по правовым вопросам заявили, что Шовину вряд ли грозит более 30 лет заключения.

В юридических заключениях, поданных в суд в пятницу, прокуроры заявили, что Шовин должен быть приговорен к тюремному сроку, превышающему нормативный диапазон, потому что Флойд был особенно уязвим со скованными за спиной руками, когда он лежал лицом вниз. Они отметили, что Шовин продолжал удерживать колено на его шее даже после того, как Флойд перестал отвечать на вопросы, а офицеры знали, что у него уже не прощупывается пульс. Прокуроры также заявили, что Шовин причинил неоправданную боль и психологический стресс Флойду, а также очевидцам инцидента. По их мнению, обвиняемый злоупотребил своим положением офицера полиции, совершил преступление в составе группы из трех или более человек и прижал Флойда к земле в присутствии детей, в том числе 9-летней девочки, которая на суде показала, что наблюдение за инцидентом причинило ей моральную травму.

Судья Кэхилл сказал, что он рассмотрит письменные аргументы прокуроров и адвокатов, прежде чем определять, существуют ли отягчающие обстоятельства, которые потребовали бы ужесточения приговора. Независимо от того, какой приговор получит Шовин, в Миннесоте предполагается, что обвиняемый с хорошим поведением может отбывать две трети наказания в тюрьме, а остальное - при освобождении под надзором, широко известном как условно-досрочное освобождение.

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