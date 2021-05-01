ПСБ завершил процесс присоединения Роскосмосбанка

01.05.2021. ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 млрд рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.

Присоединение Роскосмосбанка укрепляет стратегическое партнерство ПСБ с госкорпорацией "Роскосмос", в рамках которого ПСБ предоставляет предприятиям в составе ГК комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания, кредитования и проектного финансирования. На обслуживание в ПСБ переведено 120 компаний, входящих в состав ГК "Роскосмос", и около 200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также других корпоративных и розничных клиентов Роскосмосбанка. В результате объем привлеченных клиентских средств увеличился на сумму порядка 100 млрд руб.

В рамках интеграции в короткий срок была проведена работа по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры. Теперь розничным и корпоративным клиентам Роскосмосбанка доступна широкая линейка продуктов ПСБ, технологичные дистанционные сервисы банка, а также обслуживание в разветвленной сети, насчитывающей около 300 отделений по всей России.

ПСБ продолжит работу с клиентами Роскосмосбанка по действующим договорам на прежних условиях.

С присоединением Роскосмосбанка к широкой сети офисов ПСБ добавились дополнительные точки продаж в уникальных локациях - Байконуре, Мирном и Плесецке.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"