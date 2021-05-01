ПСБ завершил процесс присоединения Роскосмосбанка

Новости

Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:01
Тарасова поддержала возвращение Трусовой к Тутберидзе 12:50
Путин дал поручения по виду на жительство для финалистов "Россия - страна возможностей" 12:32
Между президентами Киргизии и Таджикистана состоялся телефонный разговор 12:24
В Москве в апреле высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников 12:14
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе 12:05
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой 11:43
Синоптики рассказали о погоде в Москве на первые майские праздники 10:50
Участок "салатовой" линии метро закрыли почти на месяц 10:48
Три легионера покинут "Спартак" 10:34
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией 10:14
В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП 09:55
На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП 09:34
Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву 09:30
Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали 09:04
В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима 08:55
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура 08:40
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве 07:36
Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы 06:44
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе 05:40
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом 05:05
Пожар в индийской больнице унес жизни 12 пациентов 04:56
Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ 04:34
Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson 04:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 11:39

ПСБ завершил процесс присоединения Роскосмосбанка

01.05.2021. ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 млрд рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.

Присоединение Роскосмосбанка укрепляет стратегическое партнерство ПСБ с госкорпорацией "Роскосмос", в рамках которого ПСБ предоставляет предприятиям в составе ГК комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания, кредитования и проектного финансирования. На обслуживание в ПСБ переведено 120 компаний, входящих в состав ГК "Роскосмос", и около 200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также других корпоративных и розничных клиентов Роскосмосбанка. В результате объем привлеченных клиентских средств увеличился на сумму порядка 100 млрд руб.

В рамках интеграции в короткий срок была проведена работа по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры. Теперь розничным и корпоративным клиентам Роскосмосбанка доступна широкая линейка продуктов ПСБ, технологичные дистанционные сервисы банка, а также обслуживание в разветвленной сети, насчитывающей около 300 отделений по всей России.

ПСБ продолжит работу с клиентами Роскосмосбанка по действующим договорам на прежних условиях.

С присоединением Роскосмосбанка к широкой сети офисов ПСБ добавились дополнительные точки продаж в уникальных локациях - Байконуре, Мирном и Плесецке.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Перевозчиков начнут штрафовать за высадку безбилетных детей
Власти Киргизии заявляют о новом обострении на таджикско-киргизской границе
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки