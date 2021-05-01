Путин дал поручения по виду на жительство для финалистов "Россия - страна возможностей"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке зарубежным финалистам конкурсов платформы "Россия - страна возможностей". Документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, в ходе встречи главы государства с членами наблюдательного совета организации​​ с такой инициативой выступила участница из Латвии. Владимир Путин поддержал идею.

"Правительству РФ разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства - финалистам и победителям общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей", при необходимости подготовить и представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты. Срок - 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также администрации президента вместе с МВД и МИД по приему в гражданство РФ поручено представить предложения о внесении в нормативные правовые акты РФ изменений о приобретении российского гражданства в особом порядке для иностранцев и лиц без гражданства из числа победителей конкурсов платформы "Россия - страна возможностей".