Путин освободил от должности замглавы МЧС Барышева

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил с поста замминистра по чрезвычайным ситуациям Павла Барышева. Документ вступил в силу со дня подписания.

"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.

Павлу Барышеву 61 год, он занимал пост замглавы МЧС с февраля 2017 года. До назначения на эту должность в течение четырех лет руководил Академией гражданской защиты МЧС.