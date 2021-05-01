Путин подписал закон о расширении программы льготной ипотеки для многодетных

Речь в документе идет о софинансировании ипотечных кредитов в размере 450 тыс. рублей. Программа действует с сентября 2019 года и рассчитана на семьи, в которых с 1 января указанного года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. До сих пор эти средства можно было направить на приобретение жилого помещения, частного дома или земельного участка под ИЖС, а также жилого помещения по договору долевого участия.

Новый закон позволяет использовать средства государственного софинансирвоания также на:

- кредиты на покупку земли для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства;

- строительство объекта ИЖС;

- приобретение такого объекта в случае, даже если стройка не завершена;

- уплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива;

- оплату неотделимых улучшений или ремонта этих объектов;

- уплату страховых взносов по договорам их страхования.