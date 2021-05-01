Путин поручил разработать новую концепцию конкурса "Учитель года России"

"Министерству просвещения Российской Федерации разработать совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и представить новую концепцию проведения Всероссийского конкурса "Учитель года России", предусмотрев в том числе, что этот конкурс проводится в течение всего года и широко освещается в средствах массовой информации. Срок - 1 июня 2021 года", - говорится в документе.

Напомним, в марте глава государства провел заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", в ходе которого предложил проводить конкурс педагогов в формате реалити-шоу в течение всего года и с активным участием прессы.