Андрей Бочкарев: Полностью проект застройки Мневниковской поймы будет реализован к 2030 году

Проектом развития Мневниковской поймы предусматривается благоустройство, полноценная экологическая реабилитация данной территории и русла Москвы-реки, ликвидация временных и заброшенных строений, а также вредных и опасных производств. Об этом рассказал сегодня заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он отметил: "Проект вовлечения Мневниковской поймы в активную городскую жизнь стал примером комплексного и продуманного развития. Задолго до появления жилой застройки здесь активно возводится транспортная инфраструктура - около 15 км дорог, станция метро, 2 ТПУ, а также 4 автомобильных и пешеходных моста через Москву-реку". Ведется и строительство жилья на территории как силами инвесторов, так и города в рамках программы реновации - первые дома по словам Бочкарева здесь появятся в 2023 году. Первый дом по программе реновации уже возводится недалеко от ТПУ "Мнёвники". Его мощности хватит для того, чтобы начать переселение около 5 тысяч человек.

До конца года на базе ТПУ "Мнёвники" планируется завершить строительство многофункционального комплекса.

Для жителей и работающих будут построены новые социальные, культурные, а также спортивные объекты.

Предполагается, в частности, построить крупнейший спортивный кластер из ФОКов, спортцентров, ледовых катков, а также с серфинг-центром. Многофункциональный спортивный комплекс с ледовым катком, залами для единоборств, бассейном и тренажерным залом откроется уже в 2021 году.

Сейчас идет разработка концепции крупнейшего многофункционального парка в Мнёвниковской пойме. Ориентировочно, его реализацию мы завершим в 2025 году.

Полностью реализовать проект Мнёвниковской поймы планируется к 2030 году.