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01.05.2021 21:59
Рубрика: Общество

Благодатный огонь доставлен в Москву

Вылетевший из Иерусалима самолет делегации Фонда Андрея Первозванного приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает ТАСС. На борту самолета прибыла частица Благодатного огня из иерусалимского Храма Гроба Господня.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: iStock
Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву

Из-за коронавирусных ограничений традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту не состоится. Огонь встречают лишь представители московских храмов и некоторых епархий РПЦ.

Далее частицы огня будут переданы в 25 городов и регионов России, а в столице верующие смогут получить его частицу в 15 храмах.

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