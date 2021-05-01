Благодатный огонь доставлен в Москву

Вылетевший из Иерусалима самолет делегации Фонда Андрея Первозванного приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает ТАСС. На борту самолета прибыла частица Благодатного огня из иерусалимского Храма Гроба Господня.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Из-за коронавирусных ограничений традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту не состоится. Огонь встречают лишь представители московских храмов и некоторых епархий РПЦ.
Далее частицы огня будут переданы в 25 городов и регионов России, а в столице верующие смогут получить его частицу в 15 храмах.