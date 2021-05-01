Благодатный огонь доставлен в Москву

Из-за коронавирусных ограничений традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту не состоится. Огонь встречают лишь представители московских храмов и некоторых епархий РПЦ.

Далее частицы огня будут переданы в 25 городов и регионов России, а в столице верующие смогут получить его частицу в 15 храмах.