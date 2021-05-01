Андрей Бочкарев: На стройках Москвы строго контролируется соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции

Активная работа на московских стройках не прекращается и в праздник 1 мая, рассказал сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Но руководство стройкомплекса при этом уделяет особое внимание соблюдению меры защиты от распространения коронавирусной инфекции.

"Мы регулярно проверяем столичные строительные площадки на предмет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Продолжаем контролировать соблюдение всех необходимых требований и в майские праздники, во время которых работа строек не прекращается", - рассказал Бочкарев.

Напомню, с 19 апреля Мосгосстройнадзор начал повторные проверки всех строящихся объектов на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Специалисты успели проверить 114 объектов, нарушений выполнения рекомендаций не выявлено.

Сейчас в Москве в стадии строительства находится 1166 объектов, завершить проверки всех этих объектов планируется в начале июня.