Группа вымогателей в Москве приговорена к большим тюремным срокам

Суд в Москве дал большие сроки преступной группе из шести человек, которых столичное подразделение Следственного комитета обвинило в вымогательстве, мошенничестве и незаконном обороте оружия.

Чем конкретно занимались эти граждане, рассказала старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, Тимур Мальсагов, Илья Железняк, Сергей Косарев, Руслан Михайлов и Сергей Кувшинчиков были членами организованной группы, которой руководил криминальный авторитет Юрий Есин, больше известный в определённых кругах под прозвищем "Самосвал". У этого человека был автосервис, который занимался дорогими авто. Шестеро подчинённых Есина выбирали жертв именно среди владельцев таких автомобилей, которые были клиентами автосервиса. А найдя жертву, хозяину машины эти граждане намеренно создавали конфликтные ситуации. Это были либо специальное затягивание сроков ремонта их автомобилей, либо просто некачественный ремонт.

В ходе таких работ подсудимые высказывали требования о передаче преступной группе постановленных на ремонт автомобилей, применяя насилие в отношении них, а также высказывая угрозы применения насилия, демонстрируя при этом огнестрельное оружие. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшие были вынуждены передать осужденным собственные автомобили, объяснила Иванова.

Задерживали бандитов в августе 2018 года сразу несколько правоохранительных ведомств: следователи столичного Следственного комитета, сотрудники ФСБ, оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Москве.

Самый большой срок получал Мальсагов - 12 лет в колонии особого режима. Михайлову и Косареву суд дал по 9 лет, Железняку 8 лет, Кувшинчикову 7 лет лишения свободы. Четверо осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строго режима. А вот руководитель преступной группы Юрий Есин сбежал и объявлен в международный розыск.