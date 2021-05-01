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01.05.2021 21:23
Рубрика: Происшествия

Группа вымогателей в Москве приговорена к большим тюремным срокам

Текст: Наталья Козлова

Суд в Москве дал большие сроки преступной группе из шести человек, которых столичное подразделение Следственного комитета обвинило в вымогательстве, мошенничестве и незаконном обороте оружия.

Фото: РИА Новости
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Чем конкретно занимались эти граждане, рассказала старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, Тимур Мальсагов, Илья Железняк, Сергей Косарев, Руслан Михайлов и Сергей Кувшинчиков были членами организованной группы, которой руководил криминальный авторитет Юрий Есин, больше известный в определённых кругах под прозвищем "Самосвал". У этого человека был автосервис, который занимался дорогими авто. Шестеро подчинённых Есина выбирали жертв именно среди владельцев таких автомобилей, которые были клиентами автосервиса. А найдя жертву, хозяину машины эти граждане намеренно создавали конфликтные ситуации. Это были либо специальное затягивание сроков ремонта их автомобилей, либо просто некачественный ремонт.

В ходе таких работ подсудимые высказывали требования о передаче преступной группе постановленных на ремонт автомобилей, применяя насилие в отношении них, а также высказывая угрозы применения насилия, демонстрируя при этом огнестрельное оружие. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшие были вынуждены передать осужденным собственные автомобили, объяснила Иванова.

Задерживали бандитов в августе 2018 года сразу несколько правоохранительных ведомств: следователи столичного Следственного комитета, сотрудники ФСБ, оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Москве.

Самый большой срок получал Мальсагов - 12 лет в колонии особого режима. Михайлову и Косареву суд дал по 9 лет, Железняку 8 лет, Кувшинчикову 7 лет лишения свободы. Четверо осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строго режима. А вот руководитель преступной группы Юрий Есин сбежал и объявлен в международный розыск.

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