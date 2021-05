Сергунина: Москва сможет провести "Экспо-2030" на самом высоком уровне

Россия первой подала заявку на право проведения в Москве всемирной универсальной выставки "Экспо-2030". Официальное письмо, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, передано в Международное бюро выставок (Bureau International des Expositions - BIE). Теперь, по правилам BIE, другим претендентам нужно направить заявки не позднее 29 октября 2021 года.

Темой мероприятия российская столица выбрала "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира" (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony). Если заявка будет одобрена, то всемирная универсальная выставка пройдет в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках Генеральной ассамблеи BIE, по итогам которого будет объявлен город-победитель, состоится в 2023 году.

"Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к "Экспо" будут созданы дополнительные рабочие места", - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва может предложить участникам и гостям "Экспо-2030" уникальную культурно-образовательную и событийную программу. Другое значимое преимущество города - лидирующие позиции в сфере современных технологий.

"За последние годы Москва создала развитую и конкурентную инфраструктуру для разработки и внедрения новых технологий. В городе работает больше 130 тысяч технологических компаний. Международные эксперты не раз отмечали столичную цифровую экосистему. Наш город идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях", - сказала Наталья Сергунина.

Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет, начиная с 1851 года и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.

Последний раз Москва претендовала на право быть хозяйкой "Экспо" в 2010-м году. К этому времени она даже построила монорельсовую дорогу к ВДНХ, чтобы улучшить доступ к главной выставке страны, где и планировала принимать гостей. Но тогда она проиграла Китаю. И вот новая попытка, на сей раз, будем надеяться, более удачная.

