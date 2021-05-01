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01.05.2021 10:00
Рубрика: Власть

Сергунина: Москва сможет провести "Экспо-2030" на самом высоком уровне

Текст: Любовь Проценко
Россия первой подала заявку на право проведения в Москве всемирной универсальной выставки "Экспо-2030". Официальное письмо, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, передано в Международное бюро выставок (Bureau International des Expositions - BIE). Теперь, по правилам BIE, другим претендентам нужно направить заявки не позднее 29 октября 2021 года.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Темой мероприятия российская столица выбрала "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира" (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony). Если заявка будет одобрена, то всемирная универсальная выставка пройдет в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках Генеральной ассамблеи BIE, по итогам которого будет объявлен город-победитель, состоится в 2023 году.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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"Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к "Экспо" будут созданы дополнительные рабочие места", - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва может предложить участникам и гостям "Экспо-2030" уникальную культурно-образовательную и событийную программу. Другое значимое преимущество города - лидирующие позиции в сфере современных технологий.

"За последние годы Москва создала развитую и конкурентную инфраструктуру для разработки и внедрения новых технологий. В городе работает больше 130 тысяч технологических компаний. Международные эксперты не раз отмечали столичную цифровую экосистему. Наш город идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях", - сказала Наталья Сергунина.

Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет, начиная с 1851 года и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.

Последний раз Москва претендовала на право быть хозяйкой "Экспо" в 2010-м году. К этому времени она даже построила монорельсовую дорогу к ВДНХ, чтобы улучшить доступ к главной выставке страны, где и планировала принимать гостей. Но тогда она проиграла Китаю. И вот новая попытка, на сей раз, будем надеяться, более удачная.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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