Синоптики рассказали о погоде в Москве на первые майские праздники

Погода в Москве 1 мая будет оставаться хорошей на протяжении всего дня - температура воздуха ожидается в диапазоне +12…+14 градусов, а солнце будут лишь иногда закрывать облака. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Вероятность осадков невелика. В то же время температура остается на 2-3 градуса ниже нормы, к тому же дует прохладный ветер, так что одеваться при выезде на природу или просто на прогулку лучше теплее.

"Атмосферное давление будет активно расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное", - добавили в центре погоды.

Похожая погода ожидается и завтра, 2 мая. А вот в ночь на 3 число пойдет небольшой дождь, который днем только усилится, к тому же к нему может добавиться гроза. Такой прогноз дает Гидрометцентр РФ. При этом будет довольно тепло, днем 3 мая в районе +15…+17 градусов.