Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве не критическая

Нынешняя ситуация с COVID в столице не критическая, тем не менее горожанам следует соблюдать правила безопасности и сократить число социальных контактов - длинные майские выходные лучше посвятить даче и общению с близкими людьми. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в этом году в городе практически сведены на нет массовые мероприятия - 1 мая, к примеру, не проводились шествия и другие публичные мероприятия, также уже больше года не проходят традиционные городские фестивали.

"Но тем не менее весь общепит, торговля, парки - они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать. Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Решение было принято после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой - оно должно способствовать более стабильной эпидемиологической обстановке.