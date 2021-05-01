Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве не критическая

Он напомнил, что в этом году в городе практически сведены на нет массовые мероприятия - 1 мая, к примеру, не проводились шествия и другие публичные мероприятия, также уже больше года не проходят традиционные городские фестивали.
"Но тем не менее весь общепит, торговля, парки - они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать. Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Решение было принято после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой - оно должно способствовать более стабильной эпидемиологической обстановке.