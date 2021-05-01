Участок "салатовой" линии метро закрыли почти на месяц

В Москве сегодня закрылся вплоть до 23 мая участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Преодолеть его можно по земле на компенсационных автобусах КМ, либо по альтернативным маршрутам на МЦК, МЦД и других ветках подземки.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что перекрытие связано с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии в районе закрытого участка. "Во время закрытия будут работать бесплатные маршруты КМ. Мы запустим около 200 автобусов большого класса, но, предупреждаем, они будут перегружены", - отметили в ведомстве.

Все подробности о перекрытии вплоть до расположения остановок бесплатных автобусов и альтернативных маршрутах можно найти на Едином транспортном портале Москвы. Там же доступна интерактивная карта, которая поможет построить маршрут передвижения с учетом перекрытий на день поездки.