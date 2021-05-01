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01.05.2021 05:36
Рубрика: Происшествия

Циклон нарушил электроснабжение на юге Сахалина

Текст: Наталья Широкова

Обрушившийся на Сахалинскую область циклон вызвал перебои с электроснабжением в южных районах.

По данным telegram-канала правительства региона, в результате налипания мокрого снега на провода произошло аварийное отключение линий в Южно-Сахалинске и в Долинском районе.

Кроме областного центра частично отключены от электроснабжения входящие в его состав села Березняки и Старорусское.

В Долинском районе перебои с электроснабжением в селах Быков и Сокол.

"На восстановлении электроэнергии задействованы силы ПАО "Сахалинэнерго": 19 бригад, 45 человек, 19 единиц техники", - отмечают в областном правительстве.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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