Циклон нарушил электроснабжение на юге Сахалина

Обрушившийся на Сахалинскую область циклон вызвал перебои с электроснабжением в южных районах.

По данным telegram-канала правительства региона, в результате налипания мокрого снега на провода произошло аварийное отключение линий в Южно-Сахалинске и в Долинском районе.

Кроме областного центра частично отключены от электроснабжения входящие в его состав села Березняки и Старорусское.

В Долинском районе перебои с электроснабжением в селах Быков и Сокол.

"На восстановлении электроэнергии задействованы силы ПАО "Сахалинэнерго": 19 бригад, 45 человек, 19 единиц техники", - отмечают в областном правительстве.