Капитану из Владивостока присвоено звание Героя Труда

Капитану-наставнику Дальневосточного морского пароходства Геннадию Антохину, которому накануне президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ, сыпятся отовсюду поздравления.

Радость с ним разделяют в компании, где он проработал много лет.

- Колоссальный опыт и высочайший профессионализм Геннадия Ивановича всегда были востребованы: и при проведении уникальных спасательных операций, и при подготовке высококвалифицированных кадров. Искренне поздравляю с заслуженной наградой, желаю крепкого здоровья и семейного благополучия, - говорит Аркадий Коростелев, президент FESCO, в состав которой входит Дальневосточное морское пароходство.

Капитаном на судах этой судоходной компании Геннадий Иванович работал c 1982 по 2012 годы. Неоднократно он участвовал в морских спасательных операциях, в том числе, в знаменитом освобождении из ледяного плена научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" в 1985 году. Награжден многочисленными ведомственными и государственными наградами, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством IV степени".

С присвоением высокого звания приморского капитана поздравил министр транспорта России Виталий Савельев.

- За более чем 45-летнюю трудовую деятельность в Дальневосточном морском пароходстве Геннадий Иванович Антохин зарекомендовал себя специалистом высочайшего класса, в совершенстве знающим навигационные особенности судовождения и проводки судов в тяжелых ледовых условиях. Уникальный многолетний опыт командования ледоколами, глубокие знания природных и метеорологических условий Крайнего Севера позволяют ему руководить плаванием судов пароходства в сложных ледовых условиях, - отмечает глава минтранса.

Для жителей дальневосточных регионов работа ледового капитана оставалась, как говорится, за кадром. Так, на протяжении многих лет он курировал работу ледоколов пароходства, чтоб те пробивали дорогу судам с продуктами и другими грузами в районы Восточного сектора Арктики.

Еще одной важной заслугой Героя Труда стала очистка арктических островов от мусора. При его непосредственном руководстве операцией в сентябре 2017 года экипаж дизель-электрохода "Василий Головнин" вывез с архипелага Земля Франца Иосифа более четырех тонн мусора и металлолома.

Многие годы Геннадий Иванович передает свое мастерство подрастающему поколению. Под его командованием выросла достойная смена капитанов и старших помощников капитанов на судах ледового плавания.