Медвежонок Умка прибыл в Хабаровск на реабилитацию

В 11 часов в аэропорту Хабаровска приземлился самолет с трехмесячным медвежонком Умкой, которого в февраля спасли на трассе в Челябинской области. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил Эдуард Круглов, директор центра реабилитации диких животных "Утес", где будут выхаживать детеныша и готовить его к дикой природе.

Довольно продолжительный перелет от Екатеринбурга - более шести часов - Умка перенес хорошо. В данный момент сопровождающий животное президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян оформляет документы в аэропорту.

- У нас в центре два больших вольера с электрозаборами площадью гектар и более двух гектаров соответственно. В одном из них будет жить медвежонок. Мы стараемся сделать минимальным контакты животных с человеком, в течение нескольких минут, когда приносим им еду. В дикую природу отпустим Умку через год, - рассказал Эдуард Круглов.

Он отметил, что учреждений, которые занимаются реабилитацией диких животных, на всю России всего два. Кроме хабаровского, еще один работает в Подмосковье.

Напомним, медвежонка нашли в коробке на заправке под Чебаркулем. Жители приняли его за щенка и взяли домой на передержку. Спустя месяц они поняли, кто это на самом деле. Умку доставили в приют фонда зоозащиты "Спаси меня" в Челябинске.