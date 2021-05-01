Самолет-разведчик США был замечен неподалеку от Камчатки

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в субботу, 1 мая, совершил длительный полет вблизи российских границ на Дальнем Востоке. Об этом сообщили западные авиаресурсы.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Эйлсон на Аляске, курсировал вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Он, в том числе, пролетел неподалеку от Авачинской бухты, где в городе Вилючинск расположена база российских атомных подводных лодок.

Надо сказать, что подобные провокационные рейды у наших рубежей чужие самолеты проводят регулярно. Особенно в этом усердствуют американцы. Они неоднократно появлялись над нейтральными водами неподалеку от границ РФ не только в дальневосточном небе, но и над Балтикой и Черным морем. Попытки американцев вести разведку также зафиксированы в северных морях.

Для того, чтобы отогнать эти самолеты от наших границ, российскому командованию нередко приходится поднимать в небо истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи в таких случаях действуют жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Поэтому все прежние инциденты заканчивались тем, что непрошенные визитеры уходили от нашей границы.

На Дальнем Востоке так, в частности, было 16 апреля, когда, по сообщению Минобороны РФ, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 дальнего радиуса действия поднимали в воздух для сопровождения стратегического разведывательного самолета. Это тоже был RC-135 ВВС США, выполнявший шпионский рейд неподалеку от юго-восточного побережья Камчатки.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили тогда в нашем военном ведомстве.

Несколькими днями ранее, 10 апреля Национальный центр управления обороной РФ сообщил о сопровождении российским истребителем МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.