В Прикамье возбудили дело по факту гибели восьми человек на пожаре

СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре восьми человек. Об этом сообщили в краевом главке.

Дело возбуждено по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Пожар произошел в Кудымкаре, в ночь на первое мая загорелся частный деревянный дом на улице Пушкина.

После того, как пламя было потушено, пожарные нашли на пепелище тела восьми человек, из них двое детей 2011 и 2016 годов рождения. Сейчас проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.