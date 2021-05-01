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01.05.2021 20:35
Рубрика: Власть

Володин призвал правительство и ЦБ прислушаться к наказам граждан

Текст: Галина Мисливская
Спикер Госдумы Вячеслав Володин завершил поездку в свой избирательный округ в Саратовской области и отчитался о результатах в своем Telegram-канале. Он призвал правительство и Центробанк прислушаться к наказам жителей и указал на необходимость прямого диалога с ними.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а правильна ли такая форма работы? На мой взгляд, не только правильна, но и необходима", - написал председатель ГД. "В ходе обсуждения вопросов напрямую с жителями видишь, какие пробелы существуют в федеральном законодательстве, региональном. Участвуешь в решении как личных проблем, когда человек, столкнувшись с ними, оказывается в сложном положении, так и вопросов, касающихся жителей целых микрорайонов", -отметил он и перечислил несколько проблем, о которых зала речь в ходе этой поездки - вопросы банковских ставок, борьбы с коррупцией, льгот.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются", - заявил Вячеслав Володин.

Он также призвал депутатов брать на себя обязательства в ходе избирательной кампании, чтобы у людей было с кого спросить за их выполнение.

"(Они) ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами. В этом и заключается суть представительной демократии, работы депутата, который должен взять на себя решение проблем своих избирателей, используя различные формы: инициировать федеральный закон, обращаться к должностным лицам или предпринимать другие действия для решения вопросов", - отметил спикер Госдумы.

"Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, - это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти", - заключил он.

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