Эндокринолог рассказала, как выглядеть молодо без лишних трат

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова ответила на распространенный вопрос о применении коллагена для улучшения кожи, волос, ногтей. В частности, пациентов интересует, надо ли пить коллаген для омоложения?

По словам эндокринолога, возможность стать моложе за счет коллагена - морского, бычьего или какого-то редкого исчезающего животного с особо целебными свойствами - выглядит заманчиво. Однако эффект плацебо еще никто не отменял.

"Но если вы действительно хотите лучше выглядеть, то запомните, что самый лучший коллаген вырабатывается в нашем собственном организме. Тот, который реально делает нас моложе", - уточнила врач.

По ее словам, чтобы свой собственный коллаген успешно вырабатывался, важно заботиться о здоровье печени и органов ЖКТ. При этом надо регулярно есть белковую пищу, не отказываясь, прежде всего, от животного белка. Также имеет значение здоровый образ жизни в принципе, обязательная составляющая которого - правильный режим сна.

"Достаточно наладить совершенно понятные и разумные вещи, как весь организм в комплексе начнет работать лучше", - подчеркнула кандидат медицинских наук.