Сибирячка-металлург стала Героем Труда

Новокузнечанка Людмила Суслякова, машинист крана доменного цеха металлургического комбината - Герой Труда. Высокое звание ей присвоили 30 апреля - соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

То, что Людмила настоящий герой, не требует официальных подтверждений. Крановщица в доменном цехе - это профессия, требующая огромной ответственности. В помещении с гигантскими доменными печами стоит жара, а высота крана, которым управляет машинист, - 55 метров. И в этих условиях, когда в буквальном смысле трудно дышать, крановщице, управляющей огромным агрегатом, нужно думать не только о собственной безопасности, но и о безопасности других. Людмила не имеет права на неосторожность.

Если вы думаете, что такая работа превращает женщину в "универсального солдата", - ошибаетесь. Людмила - красавица с мягким и даже немного застенчивым выражением лица. Герой она, кстати, во всем: у Людмилы трое сыновей - стало быть, многодетная мать. Старший сын тоже работает в доменном цехе, двое других - в культурном центре ЕВРАЗ ЗСМК. Каким-то непостижимым образом у нее хватает сил и на чужих детей: по словам коллег, Людмила больше 20 лет - частый гость в Доме детства №95, помогает встать на ноги воспитанникам.

Но и это еще не все. Людмила Суслякова - из тех людей, которые способны не просто мечтать, а добиваться реальных улучшений вокруг. Опасное производство - давайте минимизировать риски. Давайте сделаем так, чтобы женщинам в доменном цехе было более безопасно. "Она - соавтор многих масштабных проектов, - рассказали в ЕВРАЗ ЗСМК. - Один из них - внедрение технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива. Технология снижает выбросы парникового газа в атмосферу".

Кто такие герои? Один из ответов - люди, обладающие сверхспособностями. Пожалуй, в этом что-то есть. Напряженнейшая работа, новаторство, семья (кстати, у Людмилы есть 16-летняя внучка), забота о молодых сотрудниках, о женщинах в доменном цехе, о сиротах - откуда берутся силы?.. Для кого-то один день (да что там день - час) в доменном цехе - уже подвиг. А Людмила Суслякова, как рассказали в ЕВРАЗ ЗСМК, работает на предприятии больше 40 лет. И на вопрос, считаете ли вы себя героем, отвечает - конечно нет, ну какой я герой. Обычный человек.