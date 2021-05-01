В Кабардино-Балкарии во время прыжка со скалы погибла туристка

Следователи Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку гибели туристки в Чегемском ущелье республики.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 1 мая около трех часов дня на аттракционе по роупджампингу. Согласно предварительным данным, при оказании услуги по прыжкам со скалы организаторы не рассчитали длину веревки. В результате девушка ударилась о скалы.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.