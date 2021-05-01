У приехавших на Псковщину 42 студентов из Индии выявили COVID-19

В Псковском государственном университете зафиксировали очаг коронавирусной инфекции. В областной клинической больнице под наблюдением находятся 42 студента из Индии.

Об этом в субботу сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в своей группе в соцсети. Ранее губернатор региона Михаил Ведерников на заседании штаба отметил, что из 67 студентов, прибывших на учебу из Индии, положительные тесты оказались у 11. При этом у всех студентов из Индии были необходимые справки с ПЦР-тестами. Поэтому у университета и не было оснований для отказа в приеме студентов.

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба, число зафиксированных случаев заражения в Псковской области составляет 36 263 человека. Чуть более 27 тысяч выздоровели. 338 пациентов умерли. Из-за угрозы распространения инфекции на закрытый режим работы перевели все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до 31 мая.