В Санкт-Петербурге заработали фонтаны

В Санкт-Петербурге с 1 мая начали работать первые городские фонтаны. Период их запуска продлится до 10 мая.

В числе первых включили фонтаны возле Казанского собора, в сквере у Зимнего дворца, в парке 300-летия Санкт Петербурга.

Всего, по данным "Водоканала Санкт-Петербурга", в сезоне-2021 будут работать 65 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса. График работы - с девяти утра до девяти вечера.

Отметим, что в этом и в прошлом годах сезон фонтанов в северной столице начался позже обычного - по традиции первые фонтаны здесь запускают в середине апреля.

Как сообщают в Смольном, запуск нескольких крупных фонтанов состоится 9 мая, в честь 76-й годовщины Победы. Это фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, главный фонтан Московского парка Победы "Слава", фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, в переулке Свободы в Сестрорецке, в Колпино на Павловской улице, в сквере на Торговой площади в Петергофе.

Кстати

Среди фонтанов, которые будут работать в этом сезоне, есть пять реконструированных и прошедших капитальный ремонт в течение прошлого года. Это "Слава" в Московском парке Победы, фонтаны на Академическом проспекте в Пушкине, на Лермонтовском проспекте, 41, а также парные фонтаны на Московском проспекте, 224 и 207. Долгие годы они находились в аварийном состоянии и не эксплуатировались.