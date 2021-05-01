Директора департамента Сочи заподозрили в многомиллионной взятке

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого. Им инкриминируют получение взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Материалы были собраны сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Согласно информации пресс-службы регионального СК СКР, осенью 2020 года генеральный директор строительной организации рассказал 50-летнему подозреваемому о том, что хочет построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе. А тот предложил за взятку в 75 миллионов рублей (деньги предназначались директору департамента архитектуры и градостроительства) ускорить оформление и выдачу разрешительных документов на строительство. Иначе гендиректору обещали создать такие условия, что о строительстве комплекса ему пришлось бы забыть.

Директор согласился и передал посреднику 3,75 миллиона рублей, но о ситуации сообщил в правоохранительные органы. Вечером 30 апреля 2021 года во время встречи в одном из кафе Сочи он передал чиновнику и его знакомому вторую часть взятки - 20 миллионов. Далее в дело вступили оперативники ОЭБиПК городского УВД. Расследование уголовного дела продолжается.