Директора департамента Сочи заподозрили в многомиллионной взятке

Новости

Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией 10:14
В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП 09:55
На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП 09:34
Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву 09:30
Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали 09:04
В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима 08:55
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура 08:40
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве 07:36
Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы 06:44
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе 05:40
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом 05:05
Пожар в индийской больнице унес жизни 12 пациентов 04:56
Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ 04:34
Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson 04:11
Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз 02:25
Пожар вспыхнул на НПЗ в израильском городе Хайфа 01:58
НАСА продлило миссию вертолета Mars Ingenuity 01:21
От взрыва заминированного автомобиля в Афганистане погибли 30 человек 01:15
Пара из Голландии первой в Европе переехала в сделанный на 3D-принтере дом 00:53
ВОЗ рекомендовала вакцину от Moderna для экстренного использования 00:47
Победитель проекта "Голос. Дети" получит миллион и право записать сингл 00:11
С 1 мая в России снижаются экспортные пошлины на нефть и бензин 00:01
Минэкономразвития предложило предоставить доступ к госданным 30.04.2021
Президент подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники 30.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 10:09
Рубрика: Происшествия

Директора департамента Сочи заподозрили в многомиллионной взятке

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого. Им инкриминируют получение взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Фото: Пресс-служба Сакской районной администрации
В Крыму на чиновников завели дело за незаконное строительство на пляже

Материалы были собраны сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Согласно информации пресс-службы регионального СК СКР, осенью 2020 года генеральный директор строительной организации рассказал 50-летнему подозреваемому о том, что хочет построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе. А тот предложил за взятку в 75 миллионов рублей (деньги предназначались директору департамента архитектуры и градостроительства) ускорить оформление и выдачу разрешительных документов на строительство. Иначе гендиректору обещали создать такие условия, что о строительстве комплекса ему пришлось бы забыть.

Директор согласился и передал посреднику 3,75 миллиона рублей, но о ситуации сообщил в правоохранительные органы. Вечером 30 апреля 2021 года во время встречи в одном из кафе Сочи он передал чиновнику и его знакомому вторую часть взятки - 20 миллионов. Далее в дело вступили оперативники ОЭБиПК городского УВД. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву
В России заработала новая формула расчета цены бензина
У двух категорий россиян повысились пенсии
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров