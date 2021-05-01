Погода задержала вылет в Сочи более 20 самолетов

Туристы из нескольких российских городов не смогли 1 мая вылететь в Сочи. Из-за погодных условий задержаны 22 рейса.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, по данным на 9.00 аэропорт Сочи все же возобновил прием воздушных судов - видимость в районе аэродрома улучшилась.

Ночью же в пункт назначения не смог прибыть 21 рейс. С 21.00 30 апреля низкая облачность в районе аэропорта не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, из-за чего им пришлось уходить на запасные аэродромы. Часть воздушных судов до сих пор находится в пунктах вылета.

- Я должна была вылететь из Нижнего Новгорода в Сочи в 7.35, но мой рейс сначала отложили до 10.30, потом до 12.25, а теперь уже до 14.30, - рассказала "РГ" туристка Олеся Шулева. - Причем узнала про задержку уже в аэропорту, пришлось возвращаться домой. Но я не расстроилась, все равно настроение отпускное. Главное, сегодня прилететь в Сочи, который, я уверена, встретит меня солнцем.

"Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание, - уточнили в пресс-службе аэропорта. - Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. В терминале аэропорта в настоящее время ожидают вылета более двух тысяч человек. После 9.00 ожидается прибытие около двух тысяч пассажиров".