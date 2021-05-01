Донской тракторист Александр Бондаренко удостоен звания Героя Труда

- Если бы не сидел, точно бы упал, - улыбается Александр Дмитриевич. - До сих пор не верится, если честно. Но очень приятно!
Отметим, донской механизатор вошел в число пяти россиян, удостоенных этой награды, и стал первым в современной истории Дона Героем Труда РФ.
Как говорят его коллеги, почетное звание Бондаренко заслужил по праву. Он является высококлассным специалистом сельскохозяйственного производства, которому доверяют самые сложные и ответственные в технологическом плане виды работ. А его трудовой стаж уже практически полвека. Все это время он бессменно трудится трактористом в родном Песчанокопском районе, где живет с рождения.
- Мне кажется, у меня и не было другого пути. После школы пошел в армию, а когда вернулся - сел на трактор. Сколько за это время было вспахано, засеяно и собрано урожая - и не сосчитать: за день трактор проходит 240-300 га. Работу свою люблю, хоть порой и приходится трудиться на износ. Но сегодняшнюю технику не сравнить с той, что была в моей юности.
О своем "железном коне" тракторист говорит с любовью.
- Трактор в поле сегодня, словно космический корабль. Оснащен по последнему слову техники: есть и кондиционер, и спутниковая навигация. Маршрут программируется и заносится в компьютер, а специалисты в любой момент хоть с другой точки планеты могут узнать, где находится та или иная машина, на каком поле и какую работу выполняет. А ведь раньше о таком я и мечтать не мог.
Опытный механизатор работает с любой прицепной, полунавесной и навесной техникой, выполняя работы по посеву ячменя, пшеницы, кукурузы и подсолнечника, культивации зяби и пропашных культур, пахоте и дискованию, по боронованию и внесению удобрений. А многолетний профессиональный опыт тракториста-героя позволяет хозяйству добиваться самых высоких показателей. Причем не только по Ростовской области, но и с опережением конкурировать с другими регионами.
Бондаренко вспоминает, как в 2018 году, несмотря на жестокую засуху, урожайность озимой пшеницы в хозяйстве составила - 58,4 центнера с гектара, что на 59 % выше среднеобластного и общероссийского показателей.
Примечательно, несмотря на самые высокие результаты производительности труда, трактористу Бондаренко удается экономно расходовать горюче-смазочные материалы, да и износ его трактора минимален. С чем это связано?
- Есть у меня один маленький секрет, - подмигивает Александр Дмитриевич. - Я не трачу времени на перекуры. За всю свою жизнь не скурил ни одной сигареты. Если я в поле - значит, работаю и машина не простаивает. А так перекуры отнимают драгоценное время, не говоря уже о здоровье.
Герой труда о себе говорит скромно, будто и не делает ничего особенного. Но вот в администрации Песчанокопского района Александра Бондаренко считали героем еще задолго до присвоения ему звания на государственном уровне. Ведь он от сезона к сезону увеличивает выработку, перевыполняя норму.
Его рабочий день начинается с шести-семи утра и продолжается порой до глубокого вечера, все зависит от времени года и необходимых работ.
Александру Дмитриевичу 69 лет. У него два сына, дочь, четверо внуков и правнук, любимая игрушка которого трактор.
- Может, трактористом будет! - надеется Бондаренко.
Кстати, оба сына героя связали свою жизнь с сельским хозяйством: Евгений агроном, Александр тракторист. На протяжении всего трудового пути рядом с Александром Дмитриевичем его супруга Нина Ивановна, в следующем году у них будет золотая свадьба. Общий стаж в сельском хозяйстве трех поколений династии Бондаренко 120 лет.
Первую правительственную награду орден "Трудовой славы" III степени Александр Бондаренко получил в 1981 году. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени он награжден в 2013-м.