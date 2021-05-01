Тысячи туристов приехали в Крым на цветение заповедных тюльпанов

На Керченском полуострове в Опукском государственном заповеднике в эти дни на пике цветение тюльпанов Биберштейна и Шренка, яркие поляны которых традиционно привлекают в апреле-мае тысячи туристов и любителей уникальной крымской флоры. После включения в 2019 году Опукского заповедника в состав ФГБУ "Заповедный Крым" посещение этого уникального природного комплекса упорядочили. А некоторые его участки до сих пор закрыты для посещения, чтоб сохранить их первозданный вид.

На пыльной грунтовой дороге, ведущей к контрольно-пропускному пункту на границе заповедника, в эти дни можно встретить автомобили с кодами десятков российских регионов. Ведь весеннее цветение крымской степи уже давно стало явлением событийного туризма, а "купание" с фотоаппаратами в море "горящих" бутонов - заветной мечтой многих туристов: любование тюльпановым полем дарит ярчайшие эмоции, которые не тускнеют долгие годы.

- Мы приехали в Крым из Пермского края, - делятся впечатлениями туристы с Урала Максим и Евгения Кузнецовы. - Давно мечтали своими глазами увидеть это буйство красок, поэтому в нынешнем году специально приехали в Крым весной. И пусть море еще не прогрелось, но цветущий полуостров потрясает палитрой красок и разнообразием природы. И, конечно, то что мы увидели, оказалось даже еще более впечатляющим, чем мы ожидали.

Флoра Опука чрезвычайно богата и разнообразна: на 1600 гектарах заповедника гармонично соседствуют 736 видов растений. 14 видов высших растений включены в Красную книгу РФ и 39 видов - в Красную Книгу Республики Крым. Но самые популярные и знаменитые, конечно же, тюльпаны Биберштейна и Шренка, которые расцветают одновременно с нежнейшими дикорастущими разноцветными карликовыми ирисами.

Начинающие цветочный "пожар" в степи тюльпаны Биберштейна относятся к семейству лилейных. Это невысокие - 15-50 сантиметров - изящные растения с тонким, голым стеблем, украшенным ярким звездчатым золотисто-желтым цветком. "Мал золотник, да дорог", - шутят любующиеся небольшими тюльпанчиками туристы. И на самом деле, чтоб получить красивое эффектное фото - надо хорошо извернуться, а иногда и лечь на землю.

После любования лаконичными Биберштейнами туристы обычно отправляются западнее розового Кояшского озера, где в степи на берегу Черного моря можно найти поляны разноцветных тюльпанов Шренка, которые в некоторые годы цветут так пышно, что создают бескрайний ковер. Эти тюльпаны внешне очень похожи на современные садовые сорта, и такое сходство не случайно. По одной из версий, именно крымский тюльпан Шренка стал родоначальником нынешней мировой коллекции этого цветка.

По словам директора "Никитского ботанического сада - Национального научного центра РАН Юрия Плугатаря, благодаря недавно найденным историческим документам Крым может отобрать у Голландии статус родины тюльпанов.

- Первое в истории упоминание о тюльпанах относится к 1225 году, - рассказал Юрий Плугатарь. - Тогда, согласно документам, из Стамбула в Крым пришли турецкие корабли, и на них первые 300 тысяч луковиц тюльпанов были вывезены из-под Феодосии с наших яйл. После этого около 200 лет тюльпаны выращивались в окрестностях Стамбула, и только в 1560 году эти тюльпаны попали в Европу. Получается, что тюльпаны, которые сейчас культивируются по всему миру, имеют крымские корни и луковицы.

Так что цветущие в эти же дни в Никитском ботаническом саду на "Параде тюльпанов" культурные растения - потомки Шренка, независимо от того, селекционерами какой страны были выведены эти сорта и гибриды.

- Пик цветения тюльпанов Биберштейна обычно в первой половине апреля, а тюльпанов Шренка - во второй половине апреля, - рассказывает Сергей Леденков, экскурсовод отдела познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым". - Явление это очень скоротечное, и длится всего две недели. В этом году из-за холодной весны оно началось позже. Первые растут на горе Опук, а вторые - рядом с Кояшским озером. И сейчас конечно люди приезжают смотреть именно на тюльпаны, фотографируются, делают селфи с ними. В выходные дни у нас настоящее нашествие туристов - до 600 человек в день. Я за день вожу на экскурсии до 10 групп.

Дикорастущие тюльпаны выходят на степной парад далеко не каждый год. Помимо мощного антропогенного фактора - к сожалению, часть туристов по-прежнему тюльпаны рвут и даже варварски выкапывают с луковицами - сказывается, конечно же, и климат. И весна 2021 года после серии засушливых крымских лет оказалась достаточно скупой на тюльпаны.

- Минувшей зимой температура воздуха несколько раз повышалась, а потом снова резко падала, и для луковичных растений - это очень неблагоприятные условия, - объясняет научный сотрудник ФГБУ "Заповедный Крым" Игорь Сикорский. - Но при этом было достаточно много осадков, что дало нам возможность увидеть хоть какие-то растения, сильно зависимые от климатических нюансов. Кроме того, надо помнить о шестилетнем жизненном цикле тюльпана Шренка: его цветение происходит лишь когда образовалась луковица. И если луковица зацвела - она погибает и дает детки, которые зацветают лишь через шесть лет. Значит, сегодня мы видим цветение родственников цветков, радовавших нас в 2015 году, и они показывают нам климатические изменения, происходившие шесть лет назад. А в 2015 году была очень засушливая весна с малым количеством осадков.

Как справедливо считает Игорь Сикорский, крымские тюльпаны - прекрасный индикатор состояния общественной культуры и экологичности нашего мышления.

- Тюльпан Шренка - он очень редкий и четко показывает, как к нему относились раньше, и как относятся сейчас, - подмечает он. - В то же время поднимать тему об истинном происхождении тюльпана смысла нет. Ведь если сейчас приедем в Турцию и скажем: "Ну-ка покажите наш тюльпан!", они ответят: "Так это наш тюльпан!" Но важно везде - и у нас, и у них - обеспечивать его достойную и надежную охрану, потому что он - та самая колыбель цвета, которая была здесь как минимум 3000 лет назад.

Конечно же, помимо любования тюльпанами, в Опукском заповеднике еще много чего интересного можно увидеть. Для этого надо всего лишь уважать заповедный суверенитет, блюсти кодекс тишины и быть очень наблюдательным. Идешь вдоль тропинки - и вот из травы неожиданно вспархивают хохлатые красавцы удоды. Частый спутник - и желтобрюхий полоз. Иногда показываются на глаза совы, зайцы и лисицы. Всего на территории Опукского заповедника зарегистрировано 1757 видов животных, из которых 59 видов занесены в Красную книгу России, а 156 - в Красную книгу Республики Крым.

- Иногда туристам удается увидеть и краснокнижных животных птиц, например, красную утку - огаря, колонию сокола-пустельги, - рассказывает экскурсовод Сергей Леденков. - Иногда в поле появляется дрофа и журавль-красавка. Ну а кому очень сильно повезет - могут увидеть очень интересную сцену охоты дельфинов за косяками рыбы у самого берега моря. Чем больше людей будет посещать заповедник, тем сильнее они будут пугать птиц, которые могут бросить свои гнезда, поэтому для посещений открыто только верхнее плато. А внизу птицы могут спокойно вывести свое потомство.

Чтобы как можно меньше нарушать покой заповедной фауны, до 1 апреля Опукский был полностью закрыт для посещения. А в нынешние нерабочие дни доступен пока только один маршрут - в урочище Опук. Поднимаясь на яйлу, гости увидят руины древнего города Киммерик и таинственные катакомбы с летучими мышами. А с самой высокой точки у триангулятора откроется великолепный панорамный вид на Черное море, скалы-корабли Элькен-Кая и Кояшское озеро, вода которого в середине лето приобретает фантастический розовый цвет. Впрочем, это прекрасный фон уже для летней фотосессии.

Комментарий

Зиля Ибатуллина, заместитель директора по экологическому просвещению ФГБУ "Заповедный Крым"

- Эскурсия в урочище Опук, включающая любование цветением тюльпанов, длится 2-2,5 часа. А на лето предусмотрели маршрут "Между морем и озером": он пройдет вдоль западного склона горы Опук, а затем - вдоль моря по пересыпи соленого Кояшского озера. Также можно будет прогуляться по восточному пляжу заповедника. Будет и маршрут "Приозерный" - oт пoднoжия гoры Опук вдoль пoбережья дo Чебакскoй балки. Он позволит увидеть места античных поселений, уникальных степных птиц и множество редких и эндемичных растений. В перспективе планируется и морской маршрут к скалам-кораблям Элькен-Кая, но для его запуска нужно решить несколько организационных моментов.

Цветение тюльпанов - это пик событийного туризма, и, например, только за минувшие выходные мы приняли 1100 туристов. Но сейчас тюльпаны уже отцветают и желающим увидеть их надо поторопиться.

Чтобы оформить разрешение на посещение заповедника, нужно зайти на сайт "Заповедный Крым", заполнить заявку и заплатить за посещение заповедника. У нас сейчас проводятся организованные экскурсии. Оплатить их на месте наличными невозможно, потому что на КПП нет кассы. Но доступен платежный сервис в интернете.

В наших планах - провести аккредитацию туристических гидов-экскурсоводов, которые привозят посетителей в наши заповедники. Ведь массовый приезд туристов в пору цветения тюльпанов - это огромная нагрузка. А аккредитация экскурсоводов позволит им самостоятельно проводить такие экскурсии, и что не менее важно - рассчитать нагрузку на экосистему заповедника и правильно ее распределить.