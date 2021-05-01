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01.05.2021 21:02
Рубрика: Экономика

В Феодосию впервые с 2014 года прибыл пассажирский поезд из Москвы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Мининформа РК Фото: Пресс-служба Мининформа РК
Фото: Пресс-служба Мининформа РК

Впервые с 2014 года в Феодосию прибыл пассажирский поезд дальнего следования № 163/164 из Москвы, который теперь будет курсировать на популярный курорт восточного Крыма раз в три дня. На вокзале Феодосии пассажирам устроили торжественную встречу. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс".

Фото: Илья Изотов/ РГ
Миллионный пассажир проехал по Крымскому мосту на поезде "Таврия"

Поезд, отправившись из столицы 30 апреля в 14 часов 45 минут, прибыл в Феодосию 1 мая в 18 часов 55 минут. Состав проехал 1831 километр через Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Крымский мост и Керченский мост его пассажиры увидели в светлое время суток. А уже в 20 часов поезд отправился в обратном направлении - он прибудет в столицу 3 мая в четыре часа утра.

Вокзал Феодосии, который последние семь лет принимал только электропоезда, подготовлен и к приему пассажиров поездов дальнего следования: работают комнаты отдыха, предоставляются услуги хранения ручной и крупногабаритной клади, хранения забытых и найденных вещей, есть возможность подзарядки мобильного телефона и ноутбука.

Накануне старта сезона отпусков компания-перевозчик в Крым развернула маршрутную сеть, охватывающую более 300 крупных населенных пунктов и включающую в себя 14 направлений. Предстоящим летом поезда "Таврия" будут курсировать также из Симферополя в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Кисловодск и Тамбов. Из Севастополя и Евпатории - в Москву и Санкт-Петербург, а также из Евпатории в Псков. С 24 мая запустят и новый маршрут в Мурманск, который будет курсировать раз в девять дней.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Туристам предложат железнодорожные круизы в Крым

Глубина продажи билетов на поезда - 90 суток, а на поезд №27/28 Москва - Симферополь она увеличена до 120 суток до отправления поезда.

Для удобства пассажиров туристам доступна продажа билетов на стыковочные автобусные маршруты до курортов Крыма: на сайте grandtrain.ru можно будет заранее заказать автобусные билеты до курортных городов Крыма прямо от железнодорожной станции. Автобусы будут курсировать до Ялты, Алушты, Судака и Коктебеля. Продажи откроются в мае.

За год курсирования поезда, следующие в Крым, перевезли 1,5 миллиона пассажиров, из них не менее 70 процентов проследовали на полуостров. По Крымскому мосту вдоль его знаменитых арок прошли более 3500 поездов дальнего следования "Таврия".

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