В Феодосию впервые с 2014 года прибыл пассажирский поезд из Москвы

Впервые с 2014 года в Феодосию прибыл пассажирский поезд дальнего следования № 163/164 из Москвы, который теперь будет курсировать на популярный курорт восточного Крыма раз в три дня. На вокзале Феодосии пассажирам устроили торжественную встречу. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс".

Поезд, отправившись из столицы 30 апреля в 14 часов 45 минут, прибыл в Феодосию 1 мая в 18 часов 55 минут. Состав проехал 1831 километр через Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Крымский мост и Керченский мост его пассажиры увидели в светлое время суток. А уже в 20 часов поезд отправился в обратном направлении - он прибудет в столицу 3 мая в четыре часа утра.

Вокзал Феодосии, который последние семь лет принимал только электропоезда, подготовлен и к приему пассажиров поездов дальнего следования: работают комнаты отдыха, предоставляются услуги хранения ручной и крупногабаритной клади, хранения забытых и найденных вещей, есть возможность подзарядки мобильного телефона и ноутбука.

Накануне старта сезона отпусков компания-перевозчик в Крым развернула маршрутную сеть, охватывающую более 300 крупных населенных пунктов и включающую в себя 14 направлений. Предстоящим летом поезда "Таврия" будут курсировать также из Симферополя в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Кисловодск и Тамбов. Из Севастополя и Евпатории - в Москву и Санкт-Петербург, а также из Евпатории в Псков. С 24 мая запустят и новый маршрут в Мурманск, который будет курсировать раз в девять дней.

Глубина продажи билетов на поезда - 90 суток, а на поезд №27/28 Москва - Симферополь она увеличена до 120 суток до отправления поезда.

Для удобства пассажиров туристам доступна продажа билетов на стыковочные автобусные маршруты до курортов Крыма: на сайте grandtrain.ru можно будет заранее заказать автобусные билеты до курортных городов Крыма прямо от железнодорожной станции. Автобусы будут курсировать до Ялты, Алушты, Судака и Коктебеля. Продажи откроются в мае.

За год курсирования поезда, следующие в Крым, перевезли 1,5 миллиона пассажиров, из них не менее 70 процентов проследовали на полуостров. По Крымскому мосту вдоль его знаменитых арок прошли более 3500 поездов дальнего следования "Таврия".