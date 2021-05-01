В Краснодарском крае 1 мая начался курортный сезон

Сегодня на Кубани официально стартовал курортный сезон. В ближайшие 10 дней регион примет не менее 600 тысяч отдыхающих. Об этом заявили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

- Краснодарский край, в целом, готов к приему туристов. За прошедший год мы наработали значительный опыт организации отдыха в условиях пандемии. На сегодняшний день полностью контролируем ситуацию и принятых мер достаточно, чтобы обеспечить комфортный и в то же время безопасный отдых для наших гостей, - отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Гостиницы на майские праздники забронированы практически на 100 процентов. Повышенным спросом пользуются отели категории 4-5 звезд.

В регионе свыше 500 пляжных территорий, 44 из них уже полностью готовы к открытию. На них единовременно могут разместиться около 42 тысяч человек.