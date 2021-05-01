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01.05.2021 10:19
Рубрика: Культура

В Севастопольском ТЮЗе Яна Тумина поставила "Нос"

Текст: Елена Покорская
Неясные вспышки света... Странные пронзительные звуки вибрируют в глубине... Нет, всё - обман, всё не то, чем кажется!.. Смотрю в зеркале на свое лицо - ровное, как свежевыпеченный блин! А нос сбежал, он спрятался в куске хлеба… И еще, говорят, нос самолично прогуливается по Невскому проспекту! Что это? Сон? Мираж? Бред? Кружится в полумраке туманная вереница теней, завернутая в плащи с капюшонами...
Фото: Анна Корнилова Фото: Анна Корнилова
Фото: Анна Корнилова

Так начинается "Нос", премьерный спектакль, поставленный Яной Туминой в Севастопольском Театре юного зрителя.

Фото: Пресс-служба Театра имени В.Ф. Комиссаржевской
Театр имени Комиссаржевской простится с легендарным спектаклем "Дон Жуан"

Фантастический мир Гоголя, населенный двойниками, поэтическими видениями и причудливыми образами, будто весь целиком воплотился на сцене.

Персонажи, события и сюжеты словно убегают от реальности, искажаются, меняя свои очертания. Жандарм вырастает на глазах в огромную трехметровую фигуру, пугая бедного обывателя. Шеренга чиновников, марширующая с перьями и чернильницами наперевес, превращается в ожившие мундиры без голов. Лишь руки мерно шлепают резолюции, а к лицам уродливыми масками прилипли скомканные бумаги.

Цирюльник Иван Яковлевич (Сергей Буков), повествующий о небывалой истории Носа, внезапно преображается в автора, и он воспаленными глазами вглядывается в свой мир страхов и мистических прозрений. Просыпается, перекатываясь с боку на бок, майор Ковалев (Игорь Цветков), его мечта о карьере немедленно воплощается в лестницу, и герой азартно карабкается ввысь, по "табели о рангах", к вице-губернаторству. Явь и фантомы, мистика и буффонада, все элементы действия тесно переплетены, объединенные нервным пульсирующим ритмом.

Пространство сцены на глазах зрителя превращается в живой одухотворенный организм, где, подобно оркестру, соединяются в единую плоть мерцающая световая партитура (художник по свету Василий Ковалев), сложная вязь музыкальных тем (композитор Дмитрий Максимачёв), отточенная работа актерского ансамбля и выверенная до мельчайшего жеста режиссура.

Яна Тумина, одна из лидеров отечественного театра кукол, привнесла на драматическую сцену особое умение наделять образы, детали и предметы иным, метафорическим смыслом.

Фото: Пресс-служба Центра театра и кино Никиты Михалкова / Ксения Острикова
Премьера спектакля Никиты Михалкова "12" прошла в Большом театре

Она выстраивает спектакли как мозаику, где каждый фрагмент органично соединяется с другими, сплавляясь в сложную многослойную структуру. Живая канарейка в клетке и герой, живущий в сундуке; циничный газетчик и лощеный конферансье в блестящем фраке, они оба продают сенсации за пачку ассигнаций. Стремительный поток символов и ассоциаций обрывается в конце, когда актеры сбрасывают маски и внешние оболочки, и, освобождаясь от муляжей костюмов, один за другим уходят со сцены. В тишине финала впрямую звучит лейтмотив: где же в этой жизни ты, сердце мое? Кто дал бы мне крылья…

Премьера "Носа" стала для ТЮЗа творческим прорывом. Молодая труппа играет на редкость слаженно, все актеры, мгновенно переходя от пластических условных сцен к открытому выплеску чувств, органично существуют в разных по природе жанрах и стилях. А сложная сценография, музыкальная и световая партитура потребовали от театра не только серьезных художественных усилий, - пришлось во многом перестраивать технические службы. Ведь более тридцати лет Севастопольский ТЮЗ живет в трудных условиях - в бывшем летнем кинотеатре, в отдаленном от центра районе, в здании с крохотным фойе и практически отсутствующими закулисными помещениями. Но с большой надеждой на давно обещанное чудо - строительство нового театрального здания для самых юных севастопольских зрителей.

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