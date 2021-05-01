На Ямале из-за бескормицы дикие олени увели за собой "домашних"

Ямальские оленеводы ищут в тундре своих оленей. Местные считают, что "домашние" животные могли уйти вслед за дикими копытными из-за бескормицы. Власти Ямальского района пообещали помогать тундровикам, пока те не соберут оленей.

Напомним, прошедшая зима в арктическом региона выдалась особенно суровой. Оленеводам в районе Матюй-Яха в самые сильные морозы удавалось подкармливать животных, каслающим севернее, в районе Яхады-Яха, пришлось сложнее - корка льда тут оказалась толще, и олени в поисках пропитания разбрелись по тундре.

Коренное население полагает, что прирученные животные могли последовать за дикими собратьями как за вожаками и уйти в сторону Гыданского полуострова.

"Главы семей уже приступили к отделению и сбору своего поголовья: с утра и до позднего вечера они на снегоходах ищут оленей в тундре. Совсем скоро, в мае, начнется массовый отел, и до этого времени оленеводам нужно успеть собрать всех оленей, которых удастся отыскать", - пояснили в районной администрации, отметив, что отыскать парнокопытных будет несложно: на Гыдане оленей с Ямальского полуострова будет выдавать нетипичное хаотичное перемещение.