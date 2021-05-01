Семьи оленеводов на Ямале начали получать чумовой капитал

Первые семьи тундровиков на Ямале уже начали получать чумовой капитал.

Напомним: власти региона приняли решение вручать молодым семьям коренных народов за рождение третьего ребенка полный набор для строительства национального жилища - чума. А это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печка и двое нарт. Стоит такой набор больше полумиллиона рублей.

Причем выдается чумовой капитал дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей в 500 тысяч рублей. Это самый большой региональный капитал в стране.

Первый чумовой капитал получила семья Вячеслава и Дианы Худи. Супруги живут в Ямальском районе, ведут традиционный образ жизни. Вячеслав родился в многодетной семье потомственного оленевода. И сегодня он продолжает дело своего отца, кочует вместе со стадом оленей по тундре, кроме того, занимается рыболовством, охотой. В семье трое детей дошкольного возраста.

Еще одна семья, которой вручили полный набор для строительства чума, - Нгатенама Худи и Елена Езынги из Ямальского района. И в их семье подрастает трое малышей.

Каждый комплект для этих семей изготовила по заказу индивидуальный предприниматель Евгения Вануйто. Она уже не первый год шьет нюки и национальную одежду. К слову, ее бизнес позволил трудоустроить несколько земляков. Они теперь помогают готовить палки, доски и нарты для чумового комплекта.

В молодой семье Тимофея и Людмилы Худи месяц назад в семье родилась третья дочка Марина. Заместитель главы администрации Приуральского района Андрей Шоля вручил супругам именной сертификат и передал новенький чум.

В этом году вручить чумовой капитал планируется 50-ти молодым семьям тундровиков.

Постройка чума в тундре - большое сложное дело, одних оленьих шкур на него нужно порядка 100 штук. Выделывать и копить их в семьях начинают задолго до свадьбы молодых. И занимается этим, как правило, женщина, хозяйка семейства, пока муж пасет оленей. Подготовить полный набор для национального жилища считается очень хорошим, богатым подарком на свадьбу. Теперь такой подарок тундровикам полагается от округа.

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В регионе при рождении каждого малыша выдается и очень полезный подарочный набор "Малышу Ямала". В нем есть все на первые месяцы жизни новорожденного: от пеленок-распашонок-подгузников и средств ухода до зимнего комбинезона. В общей сложности - 47 полезных вещей. При этом семьи из числа коренных народов, учитывая непростые условия жизни, в дополнение к основному подарку получают еще один. В нем - вещи первой необходимости, которые очень выручат маму в экстренной ситуации, например после неожиданной эвакуации из тундры в больницу. Здесь и байковое одеяло, и уголок с лентой на выписку. В холодный сезон в дополнение к комплекту мамы получают одеяло из синтепона и теплую шапочку. Кстати, как отмечают на Ямале, в прошлом году рождаемость в регионе выросла.