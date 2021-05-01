Семьи оленеводов на Ямале начали получать чумовой капитал

Новости

Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве 07:36
Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы 06:44
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе 05:40
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом 05:05
Пожар в индийской больнице унес жизни 12 пациентов 04:56
Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ 04:34
Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson 04:11
Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз 02:25
Пожар вспыхнул на НПЗ в израильском городе Хайфа 01:58
НАСА продлило миссию вертолета Mars Ingenuity 01:21
От взрыва заминированного автомобиля в Афганистане погибли 30 человек 01:15
Пара из Голландии первой в Европе переехала в сделанный на 3D-принтере дом 00:53
ВОЗ рекомендовала вакцину от Moderna для экстренного использования 00:47
Победитель проекта "Голос. Дети" получит миллион и право записать сингл 00:11
С 1 мая в России снижаются экспортные пошлины на нефть и бензин 00:01
Минэкономразвития предложило предоставить доступ к госданным 30.04.2021
Президент подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники 30.04.2021
Путин подписал закон о едином реестре социально ориентированных НКО 30.04.2021
Толчинский извинился за нецензурные слова в адрес ЦСКА 30.04.2021
Автобус опрокинулся в Хабаровском крае: двое погибших, 32 постравших 30.04.2021
Сборная России по хоккею проиграла Швейцарии в Еврочеллендже 30.04.2021
Анна Попова: Срок иммунитета к коронавирусу – 10-12 месяцев 30.04.2021
Автомобильное движение на части Садовнической набережной закроют на месяц 30.04.2021
В МИД РФ призвали завершить расследование одесской трагедии 2014 года 30.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
01.05.2021 07:26
Рубрика: Власть

Семьи оленеводов на Ямале начали получать чумовой капитал

Текст: Елена Панова
Первые семьи тундровиков на Ямале уже начали получать чумовой капитал.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Напомним: власти региона приняли решение вручать молодым семьям коренных народов за рождение третьего ребенка полный набор для строительства национального жилища - чума. А это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печка и двое нарт. Стоит такой набор больше полумиллиона рублей.

Фото: Андрей Ткачев/Пресс-служба губернатора ЯНАО
Семьи с детьми на Ямале начали получать повышенные выплаты

Причем выдается чумовой капитал дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей в 500 тысяч рублей. Это самый большой региональный капитал в стране.

Первый чумовой капитал получила семья Вячеслава и Дианы Худи. Супруги живут в Ямальском районе, ведут традиционный образ жизни. Вячеслав родился в многодетной семье потомственного оленевода. И сегодня он продолжает дело своего отца, кочует вместе со стадом оленей по тундре, кроме того, занимается рыболовством, охотой. В семье трое детей дошкольного возраста.

Еще одна семья, которой вручили полный набор для строительства чума, - Нгатенама Худи и Елена Езынги из Ямальского района. И в их семье подрастает трое малышей.

Каждый комплект для этих семей изготовила по заказу индивидуальный предприниматель Евгения Вануйто. Она уже не первый год шьет нюки и национальную одежду. К слову, ее бизнес позволил трудоустроить несколько земляков. Они теперь помогают готовить палки, доски и нарты для чумового комплекта.

В молодой семье Тимофея и Людмилы Худи месяц назад в семье родилась третья дочка Марина. Заместитель главы администрации Приуральского района Андрей Шоля вручил супругам именной сертификат и передал новенький чум.

В этом году вручить чумовой капитал планируется 50-ти молодым семьям тундровиков.

Постройка чума в тундре - большое сложное дело, одних оленьих шкур на него нужно порядка 100 штук. Выделывать и копить их в семьях начинают задолго до свадьбы молодых. И занимается этим, как правило, женщина, хозяйка семейства, пока муж пасет оленей. Подготовить полный набор для национального жилища считается очень хорошим, богатым подарком на свадьбу. Теперь такой подарок тундровикам полагается от округа.

В тему

В регионе при рождении каждого малыша выдается и очень полезный подарочный набор "Малышу Ямала". В нем есть все на первые месяцы жизни новорожденного: от пеленок-распашонок-подгузников и средств ухода до зимнего комбинезона. В общей сложности - 47 полезных вещей. При этом семьи из числа коренных народов, учитывая непростые условия жизни, в дополнение к основному подарку получают еще один. В нем - вещи первой необходимости, которые очень выручат маму в экстренной ситуации, например после неожиданной эвакуации из тундры в больницу. Здесь и байковое одеяло, и уголок с лентой на выписку. В холодный сезон в дополнение к комплекту мамы получают одеяло из синтепона и теплую шапочку. Кстати, как отмечают на Ямале, в прошлом году рождаемость в регионе выросла.

Коренным народам не нужно будет отчитываться за вылов рыбы
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

Главное сегодня

В России заработала новая формула расчета цены бензина
У двух категорий россиян повысились пенсии
Президент утвердил запрет изымать питомцев за долги
Путин подписал закон о едином реестре социально ориентированных НКО
МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"