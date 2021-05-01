В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП

В обстоятельствах массовой аварии, которая случилась накануне вечером на дублере улицы Бебеля, разбираются екатеринбургские правоохранители.

По данным городского отделения пропаганды ОГИБДД, около одиннадцати вечера водитель на Volkswagen выезжал из двора на нерегулируемом перекрестке, не ступил дорогу другому участнику движдения и столкнулся с Toyota Highlande. "Ее отбросило на припаркованные у тротуара автомобили - Chevrolet Aveo, Ford Maverick и две машины марки Hyundai получили механические повреждения. Пострадал семилетний пассажир Toyota: он ехал сзади, в детском удерживающем устройстве, был пристегнут, благодаря чему серьезно не пострадал - у него ушиб мягких тканей лба", - рассказали в Госавтоинспекции.

В Volkswagen находился 35-летний мужчина, стаж за рулем - три года, ранее за нарушение ПДД не привлекался. Он пояснил, что, выезжая из двора, не заметил приближающийся справа автомобиль. На него составили протокол по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

Медицинское освидетельствование показало, что оба попавших в аварию шофера были трезвы.

Между тем

В пятницу около девяти вечера в Первоуральске (городе-спутнике Екатеринбурга) на улице Набережная водителя легковушки ослепил свет фар встречного автомобиля, он не заметил двух пешеходов, которые шли по обочине, и сбил их. "Мужчина 1993 года рождения и женщина 1988-го скончались до прибытия медиков, шофер на ВАЗ 21080 с места аварии скрылся, но позднее его нашли", - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Свердловской области.

22-летний местный житель рассказал, что после того как почувствовал удар, решил не останавливаться и продолжил движение. Световозвращающих элементы на одежде пешеходов не было. Сейчас водитель задержан, автомобиль помещен на спецстоянку. По факту ДТП ведется следствие.