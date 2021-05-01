Новости

В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП 09:55
На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП 09:34
Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву 09:30
Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали 09:04
В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима 08:55
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура 08:40
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве 07:36
Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы 06:44
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе 05:40
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом 05:05
Пожар в индийской больнице унес жизни 12 пациентов 04:56
Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ 04:34
Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson 04:11
Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз 02:25
Пожар вспыхнул на НПЗ в израильском городе Хайфа 01:58
НАСА продлило миссию вертолета Mars Ingenuity 01:21
От взрыва заминированного автомобиля в Афганистане погибли 30 человек 01:15
Пара из Голландии первой в Европе переехала в сделанный на 3D-принтере дом 00:53
ВОЗ рекомендовала вакцину от Moderna для экстренного использования 00:47
Победитель проекта "Голос. Дети" получит миллион и право записать сингл 00:11
С 1 мая в России снижаются экспортные пошлины на нефть и бензин 00:01
Минэкономразвития предложило предоставить доступ к госданным 30.04.2021
Президент подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники 30.04.2021
Путин подписал закон о едином реестре социально ориентированных НКО 30.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 09:55
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП

Текст: Татьяна Воробьева

В обстоятельствах массовой аварии, которая случилась накануне вечером на дублере улицы Бебеля, разбираются екатеринбургские правоохранители.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму в ДТП с автобусом пострадали пять человек

По данным городского отделения пропаганды ОГИБДД, около одиннадцати вечера водитель на Volkswagen выезжал из двора на нерегулируемом перекрестке, не ступил дорогу другому участнику движдения и столкнулся с Toyota Highlande. "Ее отбросило на припаркованные у тротуара автомобили - Chevrolet Aveo, Ford Maverick и две машины марки Hyundai получили механические повреждения. Пострадал семилетний пассажир Toyota: он ехал сзади, в детском удерживающем устройстве, был пристегнут, благодаря чему серьезно не пострадал - у него ушиб мягких тканей лба", - рассказали в Госавтоинспекции.

В Volkswagen находился 35-летний мужчина, стаж за рулем - три года, ранее за нарушение ПДД не привлекался. Он пояснил, что, выезжая из двора, не заметил приближающийся справа автомобиль. На него составили протокол по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

Медицинское освидетельствование показало, что оба попавших в аварию шофера были трезвы.

Между тем

В пятницу около девяти вечера в Первоуральске (городе-спутнике Екатеринбурга) на улице Набережная водителя легковушки ослепил свет фар встречного автомобиля, он не заметил двух пешеходов, которые шли по обочине, и сбил их. "Мужчина 1993 года рождения и женщина 1988-го скончались до прибытия медиков, шофер на ВАЗ 21080 с места аварии скрылся, но позднее его нашли", - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Свердловской области.

22-летний местный житель рассказал, что после того как почувствовал удар, решил не останавливаться и продолжил движение. Световозвращающих элементы на одежде пешеходов не было. Сейчас водитель задержан, автомобиль помещен на спецстоянку. По факту ДТП ведется следствие.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву
В России заработала новая формула расчета цены бензина
У двух категорий россиян повысились пенсии
Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров