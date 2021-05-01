В Кургане семь домов загорелись на площади 1,7 тыс "квадратов"

Семь домов и надворные постройки горят в Кургане на улице Олега Кошевого. На месте работают более пятидесяти спасателей, задействовано около 14 единиц техники.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 14:40 по местному времени. Изначально сообщалось о пяти полыхающих строениях, позднее ТАСС передал со ссылкой на МЧС, что огнем охвачено семь домов. Площадь пожара на данный момент составила 1700 квадратных метров. О пострадавших данных нет.

Ситуацию осложняет сильный ветер: ранее Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что 1 и 2 мая на территории области порывы ветра составят до 19 метров в секунду.

Сейчас в Кургане действует особый противопожарный режим - нельзя разводить огонь и сжигать траву.