С 1 мая меняются правила подготовки работников объектов энергетики

С 1 мая начинают действовать новые правила аттестации и подготовки работников объектов энергетики в сфере промышленной безопасности, а также в области безопасности теплоснабжения, электроэнергетики, эксплуатации гидротехнических сооружений.

В пресс-службе Минэнерго уточнили, что отвечать за готовность сотрудников к выполнению профессиональных обязанностей на конкретном оборудовании будут владельцы объектов электро- и теплоэнергетики.

Закон предусматривает применение в комплексе всех действующих форм проверки технологического персонала, а именно:

1) независимой оценки квалификации (проводят центры оценки квалификации),

2) аттестации по вопросам безопасности (проводит Ростехнадзор),

3) подготовки и подтверждения готовности к выполнению трудовых функций (проводит работодатель - организация электро/теплоэнергетики).

Для работы в электроэнергетике сотрудникам необходимо будет пройти не только подготовку у работодателя, но и аттестацию по вопросам безопасности. В сфере теплоснабжения достаточно будет подготовки у работодателя. Аттестация в области промышленной безопасности потребуется лишь в ряде случаев, которые предусмотрены федеральным законодательством. Для работы на гидротехнических сооружениях сотрудники должны будут пройти аттестацию.

Утверждает порядок прохождения аттестации, подготовки и подтверждения готовности к работе правительство РФ или уполномоченный орган. Ими же устанавливается периодичность проведения этих мероприятий. Список видов профессиональной деятельности, для которых необходима аттестация, подготовка и подтверждение готовности к работе, определяются профильными федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами.

В Минэнерго подчеркнули, что независимой оценка квалификации работников в указанных сферах сохраняется, изменения детализируют только отраслевую специфику работы с персоналом.