Указ губернатора Смоленской области от 30 апреля 2021 года № 50 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07-04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44 от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 31.03.2021 № 07-2188," дополнить словами "от 29.04.2021 № 07-3298,";

2) в пункте 3.1 раздела 3:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"3.1. Проведение публичных, зрелищных, рекламных и иных подобных развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан, проведение репетиций таких мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, за исключением:";

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

"- проведения парада (парадов). При этом организатор (организаторы) парада (парадов) должен (должны) согласовывать требования к параду (парадам) с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области;";

3) абзац третий подпункта 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Требования настоящего подпункта не распространяются на работников органов власти, предприятий и учреждений, деятельность которых направлена на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, общественной безопасности, гражданскую оборону и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение стабильного функционирования сетей связи специального назначения (в том числе обеспечение доставки отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений), прикомандированных к ним лиц,, детей, прибывших в Смоленскую область с целью летнего отдыха и оздоровления, сопровождающих их лиц, а также лиц, следующих транзитом через территорию Смоленской области.";

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Лицам в возрасте 65 лет и старше необходимо принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности- (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

Рекомендовать лицам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадий), трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации (далее - лица, имеющие заболевания), лицам, перенесшим инфаркт или инсульт, беременным женщинам принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, в том числе по поводу основного заболевания (для лиц, имеющих заболевания), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом:

- не привлекать к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей лиц в возрасте 65 лет и старше (с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу"), лиц, имеющих заболевания, лиц, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, если их нахождение на рабочем месте не является критически важным (определяется решением работодателя) для обеспечения стабильного функционирования указанных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- перевести указанных лиц на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации."; '

5) в абзаце первом подпункта 21.1 и подпункте 21.2 пункта 21 слова "по 05.05.2021 включительно" заменить словами "по 14.05.2021 включительно".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2021 года.

И.о. губернатора Смоленской области К.В.Никонов







