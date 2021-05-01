Собянин поздравил москвичей с 1 Мая

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Праздником Весны и Труда. Он напомнил, что город уже которой раз встречает 1 мая в условиях пандемии.

"Она, конечно, тяжело ударила по многим трудовым коллективам. Но сейчас экономика постепенно восстанавливается, и это хороший знак. Москва продолжает ключевые программы развития города, дает людям тысячи рабочих мест. Мы поддерживаем жителей, помогаем пережить трудное время. Вместе справимся!", - написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте".

Мэр отметил, что, как и год назад, в столице не будет праздничного шествия по Красной площади и народных гуляний. Но эти праздничные теплые дни можно провести в кругу семьи, рядом с близкими людьми. "Желаю всем крепкого здоровья и успехов!", - добавил глава города.