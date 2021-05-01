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01.05.2021 16:29
Рубрика: Власть

"Справедливая Россия" провела маевку в подмосковном Жуковском

Текст: Галина Мисливская

Объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" 1 мая провела в Парке культуры и отдыха города Жуковский Московской области праздничную маевку, а ее руководители рассказали о предвыборных планах.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Человек труда - это главный человек на нашей планете. Без него ничего бы не было", - отметил сопредседатель партии, глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов. Он также пояснил, почему местом проведения маевки выбран Жуковский. "Это очень символично. Ведь нынешний год объявлен Годом науки и технологий, а именно тут произошли многие открытия и свершения", - сказал он.

1 мая для россиян всегда близкий, родной, народный праздник, и один и самых главных лозунгов партии: "Справедливость для всех и счастье для каждого", - отметил другой сопредседатель Геннадий Семигин. По его мнению, справедливость - это возможность для каждого гражданина заботиться о своем здоровье, жить в условиях хорошей экологии, получать качественную воду и продукты. "Это высокий доход семьи, доступное жилье и, чтобы чиновники поняли одну простую вещь - хозяева страны не семейные кланы, а российский народ", - добавил он.

Сергей Миронов рассказал также, как партия готовится к выборам. "Готовим программу, с которой пойдем на выборы в Единый день голосования. Нам есть, что предложить гражданам России", - заявил он. "Самое главное - мы призываем людей прийти на выборы и проголосовать за справедливость. Не надо незаконных митингов, не надо выходить на улицу. Тем более, когда на это подбивают люди, которые не хотят добра и справедливости своей стране", - подчеркнул парламентарий.

Он также сообщил, что партия готовит 120 тысяч наблюдателей, чтобы защитить голоса россиян на выборах в сентябре. "Мы разработали приложение для смартфонов, фиксируем все, что происходит на избирательных участках", - рассказал Миронов и добавил, что эту систему уже успешно опробовали на выборах мэра Якутска.

Закончилась маевка проведением товарищеского матча по мини-футболу между командами Подмосковного отделения и Центрального Аппарата партии на поле стадиона "Метеор".

Власть Работа власти Партии "Справедливая Россия"

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